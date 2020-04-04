«€7 тысяч за воздух в торговом центре» 17 4.04.2020, 12:49

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Сколько платят белорусские предприниматели за глупость и подлость властей.

Предприниматели в Беларуси бьют тревогу. Они уверены, что власти преднамеренно не вводят карантин и не закрывают границы.

«Это было сделано умышленно, чтобы не было оснований для форс-мажора, при составлении исков в суды по причине проявления обстоятельств непреодолимой силы из-за пандемии коронавируса в мире, — написал в «Фейсбуке» руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Фото: gazetaby.com

В регионах и столице наши предприниматели в шоке. А у некоторых из них аренда от €1000 до €3500 в месяц. А, согласно договору аренды, уведомить о расторжении можно только лишь за 60 дней в основном. Сейчас нет торговли, и получается, что некоторые из них заплатят €7000 за воздух в торговом центре».

Фото: gazetaby.com

Лидер предпринимателей также продемонстрировал фотографии, сделанные в торговых центрах в разгар дня. Пустынные залы наглядно показывают, как обстоят дела у ИП.