«Попал же я: в палату положили больного с COVID-19» 8 4.04.2020, 14:20

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Минчанин рассказал, как проходит лечение в Городском онкологическом диспансере.

Минчанин, госпитализированный в Минском городском клиническом онкологическом диспансере рассказал в соцсетях, что к нему в палату положили человека, с подтвержденным диагнозом Сovid-19, сообщает телеграмм-канал «Баста».

При этом, результаты его собственных тестов пока неизвестны:

- Ох, ребята, попал же я. Надо было дома оставаться. В два часа ночи стало плохо Евгению, сильный озноб, начало трясти, в пот бросать одновременно. Позвали врача, померяли температуру. 37.1, а была сегодня 38.4. Прошло 10 минут, начало отпускать.

Новый сосед, которого привезли ночью, выдает: «Мне звонили час назад, сказали, что тест подтвердился». Для справки, у него был контакт первого уровня, привезли без симптомов.

Я останавливая в коридоре врача, говорю, что у человека подтвердили коронавирус, спрашиваю, что дальше. Она сказала: «Странно, обычно нам говорят». Спросила его фамилию и ушла. Прошло полтора часа, <...> я в легком шоке.