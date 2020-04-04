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Сын умершего в Витебске пенсионера с COVID-19 ответил на хамство Лукашенко

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  • 4.04.2020, 18:08
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Сын умершего в Витебске пенсионера с COVID-19 ответил на хамство Лукашенко
Фото: TUT.BY

Военный пенсионер был командиром корабля с ядерным оружием на борту.

2 апреля в Витебске после пяти дней в реанимации скончался военный пенсионер Владимир Сидоров, два месяца назад ему исполнилось 70. Основной причиной смерти, согласно свидетельству, стал коронавирус. Сын, увидев, как смерть отца прокомментировали губернатор области и Лукашенко, попросил tut.by опубликовать его ответ.

Напомним, в середине марта мужчина проходил лечение в отделении хирургии, откуда его с температурой выписали домой — долечить грипп. Вскоре его привезли в ту же больницу на скорой, с двусторонней пневмонией, тест на COVID-19 был положительным. Жена умершего, дочь и ее семья находятся под наблюдением врачей (у супруги тоже пневмония и коронавирус).

Вот как смерть военного пенсионера Сидорова 2 апреля прокомментировал Лукашенко:

— Шерстнев (губернатор Витебской области. — Прим.) вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 кг весом?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было.

Андрей, сын Владимира Сергеевича решил ответить властям:

— Вкратце, кем был мой отец. — пишет Андрей Сидоров, сын умершего. — Владимир Сергеевич родился 4-го февраля 1950 года в Миорском районе Витебской области. Ему было «за 70». Его родители — фронтовик с пулевым ранением в грудь, прожил «за 70», и моя бабушка, тоже со статусом участник боевых действий, прожила дольше. Отец, отучившись после школы в Черноморском высшем военно-морском училище, служил на Северном флоте, был командиром корабля с ядерным оружием на борту. В 90-х в силу известных причин демобилизовался в тогда уже Республику, в Витебскую область, где работал до выхода на пенсию. На пенсии, как и большинство пенсионеров, занимался огородничеством на даче, хорошо играл в шахматы, воспитывал внуков, любил автомобили, регулярно ходил в бассейн и был общительным человеком. До конца своих дней принимал поздравления и благодарности из всех стран бывшего СССР от сотен матросов, мичманов, офицеров, служивших под его командованием, и их родителей. Искренне ваш, сын Отца.


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