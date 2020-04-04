закрыть
4 апреля 2020, суббота, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Изолировать нужно уже весь город»: у директора лунинецкого «Евроопта» обнаружили коронавирус

5
  • 4.04.2020, 19:08
  • 7,879
«Изолировать нужно уже весь город»: у директора лунинецкого «Евроопта» обнаружили коронавирус

Муж директора «Евроопта» в реанимации в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ.

Наталья и ее муж Николай из Лунинецкого района уже несколько недель борются с высокой температурой. Много раз обращались в больницу: приезжает скорая, делают укол, уезжают. Позже, когда семейная пара совсем не могла подняться, Николая положили в районную реанимацию на ИВЛ. Сестра Натальи привезла женщину в Минск: сегодня у нее обнаружили коронавирус, пишет «Онлайнер».

Единственный в Лунинце «Евроопт» сегодня закрыт «по техническим причинам». На самом деле причины вовсе не технические: директора магазина Наталью положили в столичную больницу и выявили COVID-19, всех сотрудников развезли по больницам на карантин. 43-летняя Наталья, директор того самого «Евроопта», сейчас лежит в 6-й больнице Минска на аппарате кислородного дыхания — у нее поражены оба легких. Женщина уточняет, что за границу не ездила и не знает, где могла подцепить эту «заразу». Лунинецкие медики ей так и не помогли, хотя она просила не раз.

— Кроме работы и дома я никуда не ходила, муж у меня уже три недели дома с температурой 39, а они (местные медики. — Прим.), кроме скорой, ничего не вызывают и никаких мер не предпринимают, — сквозь слезы говорит женщина. — Сейчас муж в реанимации в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ.

Фото: onliner.by

Сама Наталья лежала неделю с температурой 39,7, она не сбивалась. Женщину сильно лихорадило, никакие таблетки не помогали. Говорит, приезжает скорая — укол сделали, сбили температуру до 38 и уехали.

— Я прошу их: «Заберите в больницу». Я сама столько переболела и говорю, что это не просто простуда, а, скорее всего, эта зараза. Мне отвечают: «Успокойтесь, не паникуйте». И все. Я отлежала дома целую неделю и уже просто не поднималась — вчера сестра меня забрала и привезла в Минск. В приемном покое просто просили: «Помогите», потому что у нас в больницу не кладут. Я просто чувствую, что мне уже все... Чувствую, что у меня эта зараза, но никто никаких мер не предпринимает. Когда наши врачи узнали, что я сюда приехала и подтвердился диагноз, в Лунинце началось ЧП: санстанция и все такое. Я же всю эту неделю передвигалась, мне даже больничный не хотели открывать: дадут на три дня, температура опустится до 37. Они считают, что это нормально, и закрывают больничный — и я вынуждена идти на работу. День работаю, меня снова знобит и трясет, температура 39, иду домой и обратно вызываю скорую. И с мужем то же самое.

Ее 53-летний супруг Николай, говорит Наталья, ходил в больницу сделать снимки — просился сам. Рентген не подтвердил пневмонию, но «его состояние уже было критическим». Мужчина попросился в больницу — положили в инфекционное отделение. Там он пролежал неделю, а потом попал в реанимацию.

— В инфекционном отделении не знали, от чего его лечить. Я уже поговорила здесь с минскими врачами — они настаивают, чтобы шел и добивался сделать КТ. Говорят, флюорография эту заразу может и не показать, только КТ. И здесь, в Минске, всем пациентам делают ее. Плюс у меня взяли анализ на коронавирус, показал положительный результат. У мужа тоже брали в Лунинце, отправили тест в Брест — показал отрицательный. Он раньше меня заболел — он неделю мучился, а потом я. Почему показало так, я не знаю... Или плохо мазки взяли, или я не знаю что...

Фото: onliner.by

Муж Натальи на пенсии (бывший участковый), параллельно работает на местном заводе охранником. На работу и домой он ездил только на велосипеде — старался вести здоровый образ жизни.

— У меня состояние сейчас нехорошее — поражены два легких. Я не на аппарате ИВЛ, но на кислородном аппарате. Слава богу, сбили температуру. Прокапали парацетамолом. Если бы не сестра, моя судьба была бы еще хуже, чем у мужа... Там вроде сейчас решается вопрос, чтобы перевести его в Брест. Сегодня ему стало лучше, он пришел в сознание. Я постоянно звоню в лунинецкую реанимацию и спрашиваю о его состоянии.

Кроме сотрудников «Евроопта», на карантин в Брест сейчас отвезли сестру и родителей Натальи и ее двоих детей — они контакты первого уровня. Но Наталья считает, что изолировать нужно уже весь город.

— Меня надо было изолировать, как только начались симптомы этой заразы. А не когда я сама стала проситься на снимок, трижды вызывать скорую и когда мой муж три недели лежал с температурой... И мы все это время ходили и разносили это все. То, что они изолировали сейчас 20 человек «Евроопта», — это просто еще цветочки. Сейчас надо изолировать весь город. Людей надо спасать, они не информированы. У меня дети ходили на секции — тренировки никто не переносил. И я уверена, что они переносчики, потому что постоянно были рядом со мной, когда я лежала дома. Я больше чем уверена, что у них подтвердится коронавирус, — Наталья рассказывает, что ее отделение за сегодняшнюю ночь «битком забили пациентами».

В торговой сети «Евроопт» подтвердили факт заражения одного из сотрудников магазина «Евроопт» в городе Лунинце. Магазин в составе торгового центра закрыт, проводятся специальные мероприятия работниками санэпидемстанции.

Дозвониться в администрацию и реанимацию Лунинецкой ЦРБ нам не удалось. Как сообщает брестский облздрав, вчера был выявлен положительный тест на COVID-19 у жительницы Лунинецкого района, которая находится на стационарном лечении в Минске.

«С 03.04.2020 на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ организовано проведение ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции», — указано на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк