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Витебский Бергамо: как власти обрекают врачей на заражение коронавирусом

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  • 5.04.2020, 8:57
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Витебский Бергамо: как власти обрекают врачей на заражение коронавирусом
Фото: «Белсат»

У чиновников все хорошо - а что будет с медиками и их пациентами?

Смотрю видеообращение врачей Беларуси — гинекологи, стоматологи, ортопеды просят нас беречь себя, пишет журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич.

Спасибо за заботу! Мы, вот, полностью согласны. А у вас, дорогие врачи, все хорошо?! Вы всем довольны? Ничего не надо?

Немножко математики

Замминистра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк:

— На сегодняшний день те медики, которые работают с COVID-19, а также во всех реанимациях (вне зависимости от профиля), пульмонологических и приемных отделениях, обеспечены защитной одеждой. Бывает, где-то на несколько часов возникает нехватка: не успели довезти, идет большой расход. Средний расход защитных костюмов — 2−2,2 тысячи в день, масок — 300−350 тысяч, респираторов — от 2,5 до 3 тыс. Для сравнения: ранее в день расходовались 40−150 защитных костюмов, 10−15 тысяч масок, 50−150 респираторов.

Снова к математике

Данные статистического анализа на декабрь 2019 г. Врачей общей практики у нас примерно 400 на 100000 населения. Итого 4232 врача, которым выдадут 2000 (дноразовых(!) костюмов. По полкостюма в сутки. А средний персонал, а младший? А специалисты? Мы не Гарвард и математические модели действия коронавируса не создаем. Но вот – да. Всего хватает?

А теперь о витебских реалиях

Пациентов с вирусными пневмониями в Витебске полных три больницы. По официальным данным, их в 2-3 раза больше, чем в прошлые сезоны ОРВИ. У нас не Европа, и любая простуда не рассматривается как коронавирусная. Более того, у нас и пневмония так не рассматривается. Больных везут в витебскую областную, I городскую и больницу скорой медицинской помощи. При подтверждении анализа на коронавирус, пациентов переводят в инфекционку.

Может быть, инфекционка и обеспечена необходимыми средствами, но вот заболели медработники областной и первой городской. Медсестра первой городской умерла. Две медсестры лежат в инфекционной.

По заразившимся врачам которых «более десяти» Лукашенко неделю назад дал информацию, а сколько конкретно это «более» — 11 или 100?! По нашим (неподтвержденным) сведениям, 20. А где они сейчас? Мы узнаем, только когда случится непоправимое?

Витебск — город маленький, у каждого есть знакомые врачи. И неофициально многие говорят о том, что происходит, но никто не согласен говорить открыто.

А что страшного случится? Вы и в обычное время на вес золота! Мы узнали, что в одной из больниц врачу дают 1 костюм, 3 маски и один респиратор на два! дня. Дежурство по 12 часов. Костюм, рассчитанный на разовое применение, кварцуется и надевается снова.

Хочу напомнить: врач — живой человек. Этот костюм тонкий, он рвется, приходится ограничивать количество перерывов на еду. Да и туалет становится роскошью. И вот врач, отработав так двое суток, будет здоров? А семья его? Неужели врачи не понимают, что замалчивание – главная опасность для здоровья! А их семьи?! А мы – их пациенты?!

У чиновников все хорошо! Они ввели запись на «дистанционный личный прием путем телефонной связи» . Так может и врачам нас дистанционно лечить начать? Как вам такое предложение?


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