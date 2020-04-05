Минчанин с коронавирусом: Кладут всех подряд в одну палату, не оградив даже ширмой 5 5.04.2020, 15:12

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Что сейчас происходит в 6-й городской клинической больнице Минска?

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал видео от минчанина Дмитрия Костюченко, о котором мы уже писали ранее и у которого подтвердили диагноз Covid-19. Вчера его перевезли в 6-ю городскую клиническую больницу Минска.

«До этого был в 4-й больнице целую неделю, в ней условия были получше, - рассказал Дмитрий журналисту канала «Баста». - Сюда [в 6-ю больницу] приехал один из первых, было безумно холодно, прямо очень. Кровь брала практикантка, не сразу получилось. Кладут всех подряд в одну палату, не оградив друг от друга даже ширмой, туалет общий и не закрывается.

В палате со мной человек у которого тоже «корона». Есть еще одно застеленное место, пока на нем никого.

Спросил у врачей, что делать, если мое заболевание будет проходить бессимптомно, а у моих сокамерников тяжело. Ответ: «Ну а что мы можем сделать?»

Как минимум страшно, что моя девушка, ее мама и ее бабушка, которой кстати уже 93 года, прошли тест, результат оказался отрицательный и только мой — положительный. Но я не думаю, что у меня настолько слабый иммунитет.

Так же настораживает мысль, что заразился, пока находился в больнице.

Семья очень беспокоится, но хорошо, что есть возможность передавать передачи».