Путин потерпел фиаско 3 Владимир Милов, obozrevatel.com

5.04.2020, 15:40

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Поиграть с рынком нефти российскому правителю не удалось.

Заявление Путина о том, что надо возобновить диалог с ОПЕК и сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в день:

1. Это просто попытка поиграть с рынками, чтобы хотя бы временно приподнять цену.

2. Чтобы сегодня перебить проблемы, вызванные коронавирусом, добычу надо сокращать не на 10, а на 20 миллионов баррелей в день. Эту цифру назвал Новак. 20 миллионов баррелей в день - это невозможно, это половина добычи всего ОПЕК и вдвое больше добычи России (Россия добывает примерно 11 млн баррелей в день).

3. На фоне потребности в снижении на 20 млн снижение на 10 млн - это слону дробина, бессмысленное действие. Об этом хорошо высказался директор бразильской нефтяной компании Petrobras: действия ОПЕК и России по сокращению добычи нерелевантны, они не могут сократить добычу в таком масштабе, который нужен, чтобы успокоить рынок.

4. Исходя из масштаба прежнего соглашения России и ОПЕК, России при общей цифре в 10 придется сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Это 100 млн тонн в год. Это больше, чем добывает Лукойл, вторая нефтедобывающая компания страны. Это нереально и не произойдет, Россия не справилась с сокращением добычи на 15 млн тонн в год по предыдущему соглашению, а тут-то уж вообще говорить не о чем.

5. Сокращение добычи для нефтяников - тяжелая, болезненная и дорогостоящая процедура. Это не так что сели три чувака в «фейсбуке», посчитали на сколько РФ надо вместе с ОПЕК сократить, и - бинго! вернули рынок в равновесие. Любой кто будет говорить вам что сокращение добычи на 100 млн в год это нормально - некомпетентный человек.

6. Более того, в этом нет и смысла, так как серьезный обвал в сланцевой добыче США уже пошел, и сейчас рынок сам за себя сделает всю необходимую работу, сокращение может будет и большим чем 20 млн баррелей в день. Российские компании об этом знают, поэтому будут упираться сокращению добычи до последнего - она сократится и так.

7. Российские компании с низкими издержками могут выдержать и цены в $10-20. Им совершенно точно сокращение ни к чему.

8. Действительно, при низких ценах проигрывает бюджет, но как мы уже видели по льготам нефтяникам и "возвратному акцизу", нефтяники от игр в "сокращение добычи" с бюджета стрясут в итоге интегрально больше компенсаций, так что смысла в этих играх нет.

Зачем Путин все это затеял? Поиграть с рынком. Увидел, что стадо трейдеров может цены на $15 поднять на одном твите Дональда Трампа, и решил включиться в спекулятивную игру. Сейчас со всей силой будут изображать "консультации".

Сокращать никто ничего не будет.

Владимир Милов, obozrevatel.com