На фоне переноса встречи ОПЕК и России цены на нефть упали 6.04.2020, 13:06

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Марка нефти Brent подешевела на 1,9%.

На фоне новостей о переносе встречи ОПЕК и стран-экспортеров нефти, не входящих в состав этой организации, мировые цены на нефть снизились, пишет "Украинская правда".

Отмечается, что марка нефти Brent подешевела на 1,9% до 33,45 долларов за баррель, марка нефти WTI подешевела на 3,5% до 27,35 долларов за баррель.

Напомним, что встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.