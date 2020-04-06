В Минске призвали власти ввести карантин 4 6.04.2020, 15:40

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Фотофакт.

Минчане требуют введения карантина. Telegram-канал «Баста!» публикует фото граффити, которое появилось недалеко от станции метро «Пушкинская».

Напомним, лидеры оппозиции и гражданского общества призвали белорусов к Народному карантину. Он продлится до конца апреля.

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