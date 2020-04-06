В Минске призвали власти ввести карантин

В Минске призвали власти ввести карантин4
- 6.04.2020, 15:40
- 5,644
Фотофакт.
Минчане требуют введения карантина. Telegram-канал «Баста!» публикует фото граффити, которое появилось недалеко от станции метро «Пушкинская».
Напомним, лидеры оппозиции и гражданского общества призвали белорусов к Народному карантину. Он продлится до конца апреля.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.