Видеофакт: очередь машин скорой помощи возле минской больницы 8 6.04.2020, 18:07

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иллюстрационное Фото

Очередь растянулась возле клинического кожно-венерологического диспансера.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, на котором запечатлена очередь машин скорой помощи возле минской больницы.

«Минск. Городской клинический кожно-венерологический диспансер. Видео снято вчера вечером», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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