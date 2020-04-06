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Видеофакт: очередь машин скорой помощи возле минской больницы

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  • 6.04.2020, 18:07
  • 13,781
Видеофакт: очередь машин скорой помощи возле минской больницы
иллюстрационное Фото

Очередь растянулась возле клинического кожно-венерологического диспансера.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, на котором запечатлена очередь машин скорой помощи возле минской больницы.

«Минск. Городской клинический кожно-венерологический диспансер. Видео снято вчера вечером», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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