Коронавирус пришел в белорусскую деревню 6.04.2020, 19:17

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иллюстрационное Фото

Что происходит в Новом Поле?

Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщил житель деревни Новое Поле Минского района:

«Всех работников местной амбулатории отстранили от работы. Либо отправили на самоизоляцию, либо, как контакты, госпитализированы. Мероприятия по дезинфекции были проведены в фельдшерско-акушерском пункте еще в пятницу.

Источник заражения – местный житель, который ранее приходил с просьбой проверить его на коронавирус. Медперсонал из амбулатории убрали через два дня после визита», - сообщил подписчик.

Вчера СМИ сообщали о том, что в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине, которая находится в двух километрах от Нового поля, госпитализированы около сотни контактов первого уровня.

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