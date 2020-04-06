Что происходит в поселке Коммунар, где госпитализировали 39 детей 6 6.04.2020, 20:40

9,996

Школа в поселке Коммунар на Гомельщине.

Фото «Белсат»

Улицы в поселке опустели.

Осторожность приходит только после новостей о том, что вирус побывал в соседнем дворе. Этот психологический эффект повторился в поселке Коммунар Буда-Кошелевского района. Позаботившись о собственной безопасности, корреспонденты Belsat.eu посетили местных жителей.

2 апреля поселок Коммунар Гомельской области всколыхнула тревожная новость – оттуда в инфекционную больницу Буда-Кошелево забрали 39 учащихся 2-го и 3-го классов местной школы вместе с их родителями, учителями и главным врачом местной амбулатории. Все они – контакты первого уровня с двумя тренерами СДЮШОР № 4, у которых положительные результаты тестов на SARS/2019-nCoV.

Улицы в поселке опустели. Школа, садик, бар и амбулатория закрыты. В библиотеке отменены кружки. На большом стадионе на въезде в Коммунар в футбол играют два ученика 11 класса, удержать которых дома родителям удалось.

«Сколько же можно сидеть дома? – сетует 16-летний Антон. – Я не хочу карантина, хочу ходить в школу, дома нечего делать. Два дня просидел, надоело, родители ненадолго пустили поиграть на стадион».

Несмотря на солнечную погоду, на улицах поселка почти не видно людей. Те, кто выходит, делают это по необходимости – в продуктовые магазины.

62-летняя пенсионерка Наталья радостно сообщает, что в больнице в Буда-Кошелево остались только 10 человек, остальных 29 отпустили домой. На вопрос, чего она без маски, отвечает:

«Не было на что приобрести маску раньше. Пенсию получила только сегодня, сейчас куплю в аптеке. У меня под окнами стадион, так хоть голый бегай, никто не увидит, потому что нет людей. Раньше на улицах было полно детей, а сейчас почти нет. Береженого бог бережет».

«У меня дома ребенок, – рассказывает молодая продавщица Анна, – я за него боюсь, и за родителей своих тоже. Мы к ним продукты завозим, оставляем у дверей и уезжаем».

В магазине раскупили лимоны, но больше жалоб – не на дефицит, а на недостаток информации: «Я был в Чернобыле в 1986-м, – говорит мужчина и просит не фотографировать, – такая же ситуация, такой же бардак».

56-летняя пенсионерка Галина вместе с мужем решили пересидеть какое-то время дома. У супругов есть хронические болезни (диабет и больное сердце), они инвалиды 2 и 3 группы, и очень беспокоятся со свое здоровье. Выходят на улицу ненадолго, чтобы подышать свежим воздухом.

«Дети запретили выходить на улицу. Они нам приносят еду, правда, в квартиру заходят в масках, рассказывают последние новости. Мы стараемся беречь нервы и сильно в это все не вникать. Если честно, очень страшно, не думали, что коронавирус и тут появится. После Благовещения пойдем на свои сотки, как бы ни было. Ведь, как говорят, весенний день год кормит».

У двора с двухэтажками стоит здание амбулатории. На нем надписи «Вход закрыт. Карантин», «Вход для больных с подозрением или подъемом температуры!!!»

Местные говорят, что главного врача отпустили домой, поэтому прием больных в амбулаторном пункте возобновится. Старшеклассник Стас в строительной маске и перчатках утверждает, что тех детей, которых отпустили домой из больницы в Буда-Кошелево, снова вернули в больницу. Говорит уверенно, потому что среди них его родственница.