Apple начала производить защитные лицевые щитки для медработников 1 6.04.2020, 20:47

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Первая партия таких щитков уже была поставлена больничному комплексу в Кремниевой долине.

Глава Apple Тим Кук в воскресном видеообращении в Twitter сообщил, что компания разрабатывает и производит щитки для защиты лица, которыми смогут пользоваться медработники в США в условиях эпидемии коронавируса. Первая партия таких щитков уже была поставлена больничному комплексу сети Kaiser Permanente в Кремниевой долине. Отзывы от врачей этой больницы, по словам Тима Кука, были положительные, передает kommersant.ru.

«Мы тесно сотрудничаем с медицинскими специалистами и чиновниками по всей территории США, чтобы поставлять эту продукцию туда, где она остро необходима»,— заявил он. К концу текущей недели Apple планирует отправить 1 млн щитков и потом еженедельно поставлять по 1 млн щитков. Поначалу поставки будут только в США, потом, как надеются в Apple, и за пределы страны.

Кроме того, глава компании сообщил, что они удваивают число медицинских масок, которые они пожертвовали медработникам в США,— с 10 млн до 20 млн штук.

В США количество инфицированных коронавирусом превысило 337 тыс. человек, умерли свыше 9,5 тыс. Число заразившихся COVID-19 превысило 1,2 млн человек, почти 70 тыс. умерли.