В ЮАР нашли древнейший череп предка человека 1 7.04.2020, 9:03

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Он оказался значительно старше, чем думали исследователи.

В ходе раскопок в пещерном комплексе Дримолен в ЮАР ученые обнаружили часть черепа, принадлежащего Homo erectus — древнему виду, который считается предком современных людей, сообщает nv.ua.

Возраст находки показал, что Homo erectus (человек прямоходящий) существовал на 150−200 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, подчеркнули авторы новой работы из ЮАР и Австралии.

Ведущий автор работы профессор Энди Херрис сказал, что череп был собран из более чем 150 фрагментов, обнаруженных в основном карьере Дримолена, расположенном примерно в 40 км к северу от Йоханнесбурга в Южной Африке. Вероятно, предку человека было от двух до трех лет, когда он умер.

Херрис, археолог в Мельбурнском университете Ла Троб, сказал, что «не может не подчеркнуть, как редко» удается найти достаточно фрагментов, особенно учитывая, что черепа молодых Homo тонкие и хрупкие.

«В этом возрасте они очень подвержены повреждениям. Это так увлекательно, потому что наше увлечение эволюцией человека связано с тем, что это история о нас, а когда мы возвращаемся к таким далеким временам, это история каждого человека, живущего на планете. Группа, в которую входил этот гоминид, могла быть источником всех живущих сегодня», — подчеркнул ученый.

Он сказал, что, хотя существует много разногласий в области археологии и эволюции человека, одна из причин значимости Homo erectus заключается в том, что все согласились: «Это начало нас, это начало нашего рода».

До сих пор самыми древними подтвержденными останками Homo erectus были кости возрастом 1,8 млн лет, обнаруженные в Дманиси, Грузия. Анализ новой находки показал, что ей 2,04 млн лет. Чтобы определить возраст находки, ученые воспользовались уран-свинцовым методом (возраст определяется по тому, сколько урана претерпело распад и перешло в свинец), методом электронного спинового резонанса и палеомагнетизма.

«До этой находки мы всегда предполагали, что Homo erectus происходит из Восточной Африки. Но череп показывает, что Homo erectus, один из наших прямых предков, возможно, пришел из южной части Африки. Это будет означать, что они позже двинулись на север в Восточную Африку», — говорит Стефани Бейкер из Университета Йоханнесбурга.

Энди Херрис сказал, что один из его аспирантов, работающих с ним на месте раскопок, Ричард Кертис, нашел фрагменты в 2015 году во время своих первых раскопок. Первоначально Кертис думал, что он обнаружил части черепа бабуина.

«Мы находим много бабуинов, и мы думали, что и в этом случае было так же. Так было до тех пор, пока мы не очистили фрагменты, и мои коллеги из Йоханнесбургского университета не стали собирать их вместе, и стало очевидно, что череп слишком большой и круглый, чтобы быть бабуином. Нам потребовалось пять лет, чтобы восстановить, датировать и идентифицировать череп», — подчеркнул Энди Херрис.

Более того, одна часть черепа была фактически обнаружена археологами в 2007 году, но поскольку фрагмент был найден сам по себе и был очень тонким, исследователи не определили, что нашли череп предка человека. Фрагмент был законсервирован и оставался в хранилище около десяти лет, пока команда Херриса не поняла, что это был кусок их черепа, который они назвали DMH 134.

Добавим, в концу 2019 года антропологи сумели датировать время жизни последних Homo erectus — предков человека, которые первыми покинули Африку и расселились по миру. Ученые показали, что особи H. erectus погибли массово в период между 117 000 и 108 000 лет назад. Судя по всему, Homo erectus не пересекался с современными нам людьми, то есть видом Homo Sapiens.

«Наше исследование показывает, что Homo erectus не прожил достаточно долго, чтобы взаимодействовать с современными людьми на Яве», — сказал Рассел Кьочон, соавтор новой работы.

А недавно группа ученых из Университета Аделаиды в Австралии и Университета Витватерсранда в Южной Африке опубликовала исследование о церебральном кровотоке у современных обезьян и разных видов австралопитеков. Ученые пришли к выводу, что интеллектуальные способности первобытных людей напрямую зависели от размера кровеносных сосудов, которые поставляют кислород в мозг.

В данном случае — внутренних сонных артерий, которые проходят через специальные отверстия в самом центре черепа. Соответственно, чем большим был диаметр этих отверстий — тем больше кислорода поступало в мозг приматов, обеспечивая работу нейронов и синапсов.

Новые данные позволяют ученым предположить, что обезьяны могут иметь более высокий уровень интеллекта, чем прямоходящие австралопитеки, которые обладают антропогенными чертами. Хотя, до сих пор принято считать, что с точки зрения умственных способностей австралопитек находится между человеком и обезьяной.