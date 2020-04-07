закрыть
7 апреля 2020, вторник, 16:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Баста»: Из 10-й клинической больницы Минска тайно вывозят пациентов в капсулах

14
  • 7.04.2020, 13:41
  • 13,681
«Баста»: Из 10-й клинической больницы Минска тайно вывозят пациентов в капсулах

Зачем?

Телеграмм-начал «Баста» опубликовал видео из 10-й городской клинической больницы Минска - о том, как перевозят очередного пациента в капсуле.

Источники канала в 10-й больнице сообщают, что сегодня ночью и утром часть пациентов переправляли в другие учреждения здравоохранения, в том числе и за пределами Минска.

«Говорят, что готовимся к визиту представителей ВОЗ, для которых будут создавать нужную «картинку», - пишет сотрудник больницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип