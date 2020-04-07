«Баста»: Из 10-й клинической больницы Минска тайно вывозят пациентов в капсулах 14 7.04.2020, 13:41

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Зачем?

Телеграмм-начал «Баста» опубликовал видео из 10-й городской клинической больницы Минска - о том, как перевозят очередного пациента в капсуле.

Источники канала в 10-й больнице сообщают, что сегодня ночью и утром часть пациентов переправляли в другие учреждения здравоохранения, в том числе и за пределами Минска.

«Говорят, что готовимся к визиту представителей ВОЗ, для которых будут создавать нужную «картинку», - пишет сотрудник больницы.

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