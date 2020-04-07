Мишустин? Давай, до свидания! Телеграмм-канал «Серпом По»

7.04.2020, 13:48

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Михаил Мишустин

В России буйным цветом зацвел сепаратизм.

Ну что, спихнули ответственность за борьбу с последствиями COVID-19 на губернаторов? Получи, премьер, гранату!

Каждый выкручиваться как может. Кто-то, как глава Ярославской, да и многих других областей, гонит людей без масок на заводы, невзирая на пандемию.

А кто-то не просто закрывает границы своих регионов. Но и потом отказывается их открывать, даже после замечания от премьер-министра РФ.

Мишустин вчера потребовал от губернаторов, которым Путин дал дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом, все же "не путать региональные полномочия с федеральными".

Заявил о недопустимости препятствия проезду людей и транспорта на территории отдельных регионов,. В том числе, “необоснованных запретов” работе онлайн-магазинов с задержаниями курьеров и автомобилей с грузами на административных границах.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась на властей большинства регионов, выявив более 2 тысяч случаев нарушения работы курьеров и поставщиков. Больше всего на юге и в ЦАО.

Ранее, например, Кадыров фактически закрыл границы Чечни "ради спасения людей и безопасности региона" и запер всех по домам на карантин. На улице там сейчас можно запросто получить палкой по голове. Кадыров уже пообещал поощрить полицейских за избиение нарушившего карантин в Аргуне, заявив о готовности "бить дубинками, сажать в тюрьму и подвал кого надо" ради защиты народа.

Вчера же поздно вечером Кадыров ответил и премьеру в своем телеграме.

"Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР", – заявил он. И не согласился с претензиями Мишустина.

"Если он (Мишустин) имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию", - написал Кадыров. И возмутился: "Если речь идет о ЧР, хочу спросить Михаила Мишустина и других, откуда появилась такая информация, почему не изучили, какие реальные меры мы принимаем?"

Помнится, еще мене трех месяцев назад у Кадырова был совсем другой тон в отношении Мишустина, когда Путин назначил его премьером, а никакой пандемии в РФ еще не было: "Убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны".

А, поздравляя его месяц назад, 3 марта с Днем рождения в своем инстаграм, он назвал премьера еще и "настоящим стратегом", который уже "выстроил работу правительства максимально грамотно и эффективно", так что "мы в Чеченской республике чувствуем помощь и поддержку Михаила Владимировича".

А теперь что? Давай, до свидания?

Если так дела дальше пойдут, то и Путин много чего у,слышит вскоре в своей адрес. Причем не только от находящегося на особом положении Кадырова. Но и от других, "простых смертных" глав регионов, которые будучи лишенными федеральной поддержки для борьбы с коронавирусом, все больше будут становиться "сепаратистами".

Телеграмм-канал «Серпом По»