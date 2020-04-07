Заразившийся коронавирусом минчанин: Тесты также сделали жене, сыну, отцу 7.04.2020, 15:49

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Как проходит лечение в столичной 10-й городской больнице.

28-летний минчанин Сергей опубликовал в соцсетях документ, подтверждающий наличие у него коронавируса. Сейчас он находится в столичной 10-й городской больнице. Сергей рассказал Telegram-каналу "Баста!" о том, как он узнал о заболевании и о своем лечении:

3 апреля обратился в "скорую" с одышкой и температурой 38.1. В этот же вечер положили во 2-ю больницу с диагнозом "левосторонняя внебольничная пневмония средней степени". 5 апреля сообщили что результат положительный. В этот же день уточнили, с кем контактировал. Вечером, примерно в 23.00 увезли в 10-ю больницу, сейчас уже тут лечусь.

Тесты вчера сделали еще жене, сыну, папе. Обработали полностью квартиру и подъезд. Сейчас жду повторный снимок. Также моих соседей с палаты всех забрали тоже, как контакты первого уровня, их будут проверять.

В тот же вечер вывезли две палаты, со мной ехал парень молодой, тоже с положительным результатом.

Самочувствие вроде терпимое, более конкретно уже после снимка можно что-то говорить, персонал хороший, защита тоже у них на уровне вроде, что не сказал бы про 2-ю больницу, особенно про приемное отделение.

Уборка минимум два раза в день в палате. Лечат таблетками, капельницами.

Людей много болеет тут. Когда дверь закрыта, непонятно что за ней происходит, режим достаточно строгий. После поступления в 10-ю больницу, утром, как я понимаю, пришел главврач и с ним еще много людей, они отчитывались перед ним о наших диагнозах, о том, какие есть заболевания. Мой сосед тоже поступил незадолго до меня, мы оба новенькие.

Передачи можно передавать, их принимают на первом этаже, обрабатывают и доставляют по палатам. Но я родственникам настрого запретил приближаться к больнице.

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