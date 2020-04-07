Коронавирус: новая информация по городам Беларуси 8 7.04.2020, 19:25

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Актуальные данные за сегодняшний день.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал новую информацию из городов Беларуси за сегодняшний день. Публикуются только те данные, которые подтверждены из нескольких источников либо сопровождаются фото и видео.

Минск.

В столице Беларуси, по данным читателей, забирали людей на улицах Янки Лучины, Якубова, Есенина, на Партизанском проспекте (ТЦ "Момо"),

Также сообщают о новых случаях заражения в больницах Минска.

"Еще два случая в госпитале МВД – пациент и медсестра в пульмонологии", - пишет читатель.

"Очень много заболевших врачей в Больнице скорой медицинской помощи", - пишет родственник одного из госпитализированных.

"Положительный тест на коронавирус у воспитательницы детского сада №455 и у пятерых детей. Сад не закрыли", - пишет мать одного из заболевших. Имя есть в редакции канала.

Гомель.

"Здравствуйте. Гомель. Детская больница на Жарковского. Сын лежит в педиатрическом отделении N4, позвонил только что, запретили выходить из палат. У одного из пациентов подтвержден коронавирус", - сообщает читатель.

"В отделении педиатрии Гомельской областной детской больницы лежал папа с ребёнком, их уже выписали. У отца подозрение на коронавирус. Все обработали, в столовую не ходят, обед и ужин приносили в палату", - пишет жительница Гомеля.

"Вчера и позавчера забирали людей на на улице Чечерской", - сообщает читатель.

Могилев.

"Сегодня забирали людей на улице Шмидта, 96", - сообщил очевидец.

Ельск, Гомельская область.

"Директор средней школы №1 в городе Ельск госпитализирована с подозрением на коронавирус. Ожидает результатов теста", - сообщает сотрудник гимназии, которая находится в том же здании, что и школа.

Михановичи, Минский район.

"Девушку забрала скорая с подозрением. Положили в больницу в Воложине так как в Минске нет мест. Она работает в Минске в "Евроопте", - пишет читатель.

Борисов, Минская область.

"Сотрудников ОБЭП Борисовского РУВД почти в полном составе отправили на самоизоляцию. Неделю назад на практику пришел курсант, у которого в последующем обнаружили Сovid-19. В больницу никого не положили, хотя были ребята с температурой и кашлем. Нет мест", - сообщает читатель. Информацию подтвердили в Борисовском РУВД.

Шумилино, Витебская область.

"Закрыли санстанцию. Двое сотрудников госпитализированы с подозрением на коронавирус", - пишет источник из Шумилино.

Речица, Гомельская область.

"Госпитализировали женщину, которая посещала своих детей в Витебске. Сняли с поезда, когда возвращалась и сразу - в инфекционные отделение райбольницы. Ищут контакты", - пишет читатель.

"Минимум, два случая в Речице. Семья, у которой родственники в Витебске и сотрудница магазина. Их родственники тоже госпитализированы", - сообщили источники в райисполкоме.

Поставы, Витебская область.

"Здравствуйте, я живу в Поставском районе, у матери соседки подтвержден диагноз Covid-19. Подцепила в Витебске, когда находилась на профилактике. Сегодня приезжали люди в костюмах к соседям, обрабатывали дом и двор", - пишет подписчица канала.

Агрогородок Новка, Витебский район.

"Положительный результат на коронавирус у работника фермы. Забрали в больницу. Всех, кто с ним контактировал сегодня послали на тестирование и отправили на трехдневный карантин", - пишет читатель.

Новолукомль, Витебская область.

"Забрали девушку, которая училась в Витебске, студентка", - сообщает подписчик.

Осиповичи, Могилевская область.

"Минимум, трех положительных, увезли в Бобруйск. Инфекционка забита контактниками, перепрофилировали детское отделение в инфекционное со вчерашнего дня, персонал плачет не знает как работать", - пишет сотрудник райбольницы.

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