Коронавирус: новая информация по городам Беларуси

Коронавирус: новая информация по городам Беларуси8
- 7.04.2020, 19:25
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Актуальные данные за сегодняшний день.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал новую информацию из городов Беларуси за сегодняшний день. Публикуются только те данные, которые подтверждены из нескольких источников либо сопровождаются фото и видео.
Минск.
В столице Беларуси, по данным читателей, забирали людей на улицах Янки Лучины, Якубова, Есенина, на Партизанском проспекте (ТЦ "Момо"),
Также сообщают о новых случаях заражения в больницах Минска.
"Еще два случая в госпитале МВД – пациент и медсестра в пульмонологии", - пишет читатель.
"Очень много заболевших врачей в Больнице скорой медицинской помощи", - пишет родственник одного из госпитализированных.
"Положительный тест на коронавирус у воспитательницы детского сада №455 и у пятерых детей. Сад не закрыли", - пишет мать одного из заболевших. Имя есть в редакции канала.
Гомель.
"Здравствуйте. Гомель. Детская больница на Жарковского. Сын лежит в педиатрическом отделении N4, позвонил только что, запретили выходить из палат. У одного из пациентов подтвержден коронавирус", - сообщает читатель.
"В отделении педиатрии Гомельской областной детской больницы лежал папа с ребёнком, их уже выписали. У отца подозрение на коронавирус. Все обработали, в столовую не ходят, обед и ужин приносили в палату", - пишет жительница Гомеля.
"Вчера и позавчера забирали людей на на улице Чечерской", - сообщает читатель.
Могилев.
"Сегодня забирали людей на улице Шмидта, 96", - сообщил очевидец.
Ельск, Гомельская область.
"Директор средней школы №1 в городе Ельск госпитализирована с подозрением на коронавирус. Ожидает результатов теста", - сообщает сотрудник гимназии, которая находится в том же здании, что и школа.
Михановичи, Минский район.
"Девушку забрала скорая с подозрением. Положили в больницу в Воложине так как в Минске нет мест. Она работает в Минске в "Евроопте", - пишет читатель.
Борисов, Минская область.
"Сотрудников ОБЭП Борисовского РУВД почти в полном составе отправили на самоизоляцию. Неделю назад на практику пришел курсант, у которого в последующем обнаружили Сovid-19. В больницу никого не положили, хотя были ребята с температурой и кашлем. Нет мест", - сообщает читатель. Информацию подтвердили в Борисовском РУВД.
Шумилино, Витебская область.
"Закрыли санстанцию. Двое сотрудников госпитализированы с подозрением на коронавирус", - пишет источник из Шумилино.
Речица, Гомельская область.
"Госпитализировали женщину, которая посещала своих детей в Витебске. Сняли с поезда, когда возвращалась и сразу - в инфекционные отделение райбольницы. Ищут контакты", - пишет читатель.
"Минимум, два случая в Речице. Семья, у которой родственники в Витебске и сотрудница магазина. Их родственники тоже госпитализированы", - сообщили источники в райисполкоме.
Поставы, Витебская область.
"Здравствуйте, я живу в Поставском районе, у матери соседки подтвержден диагноз Covid-19. Подцепила в Витебске, когда находилась на профилактике. Сегодня приезжали люди в костюмах к соседям, обрабатывали дом и двор", - пишет подписчица канала.
Агрогородок Новка, Витебский район.
"Положительный результат на коронавирус у работника фермы. Забрали в больницу. Всех, кто с ним контактировал сегодня послали на тестирование и отправили на трехдневный карантин", - пишет читатель.
Новолукомль, Витебская область.
"Забрали девушку, которая училась в Витебске, студентка", - сообщает подписчик.
Осиповичи, Могилевская область.
"Минимум, трех положительных, увезли в Бобруйск. Инфекционка забита контактниками, перепрофилировали детское отделение в инфекционное со вчерашнего дня, персонал плачет не знает как работать", - пишет сотрудник райбольницы.
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