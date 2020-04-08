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Медики выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через глаза

  • 8.04.2020, 8:08
Медики выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через глаза

В исследовании приняла участие группа из 38 человек с разной формой тяжести Covid-19.

Ученые в Ичане провела исследование среди инфицированных коронавирусом SARS-CoV2. Они решили проанализировать офтальмологические симптомы коронавируса и выяснить, можно ли заразиться через глаза, сообщает nv.ua.

С учетом растущего числа жалоб, группа китайских вирусологов в Ичане поставила перед собой цель выяснить, как часто возникают конъюнктивальные проявления у инфицированных SARS-CoV2.

В исследовании приняла участие группа из 38 человек с разной формой тяжести Covid-19. У 12 из них были офтальмологические симптомы: гиперемия конъюнктивы, эпифора, повышенная слезная секреция, хемоз. При этом ученые отметили, что эти проявления чаще наблюдались у пациентов с тяжелой формой болезни.

Врачи взяли пробы из конъюнктивы у этих больных и провели ПЦР-тесты. В двух образцах был найден вирус, а это значит, что SARS-CoV2 может передаваться через выделения слезных желез.

И хотя вероятность этого невысока, специалисты все же рекомендуют пользоваться защитными очками при контакте с потенциальными носителями болезни, а также не тереть глаза руками.

Отдельная рекомендация для людей, носящих линзы — по возможности, замените их на очки. Так вы не только обеспечите надежный барьер глазам, но и уменьшите шанс занести вирус руками в процессе надевания или снятия линз.

Врачи Ичаня также говорят, что после излечения от Covid-19 не обнаружилось нарушение зрения у лиц, ранее жаловавшихся на офтальмологические симптомы.

Почему данные этого исследования так важны?

Офтальмологические проявления ранее считались довольно редкими для коронавируса. Они не входят в список важных для диагностики, попросту говоря, многие врачи их игнорируют. Однако этот симптом, особенно, в совокупности с одним или несколькими основными должен стать поводом для беспокойства.


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