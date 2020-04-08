закрыть
8 апреля 2020, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Балканы выходят из-под контроля России

  • 8.04.2020, 11:00
  • 2,330
Балканы выходят из-под контроля России

НАТО урепляет свои позиции в регионе.

Североатлантический альянс обладает реальной силой и может привлечь новых членов. Он активно действует, реагирует на угрозы и выполняет обещания, а поэтому пользуется доверием жителей стран-членов и кажется России серьезной угрозой. Расширение НАТО на Балканы, которое привело к принятию в ряды организации 30-го члена, Северной Македонии, а также налаживание сотрудничества с Грузией и Украиной Кремль трактует как свое поражение, сообщает TVP Info (перевод — inosmi.ru).

Пандемия коронавируса немного подпортила церемонию принятия Северной Македонии в состав Альянса, однако, в любом случае появление македонского флага у его штаб-квартиры воспринималось как историческое событие. Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта балканская страна вступила в НАТО благодаря своей решимости, упорству и обязательствам провести реформы. «В такие времена, как нынешние, друзья и союзники стали важнее, чем когда-либо ранее. Сейчас у Северной Македонии появились самые лучшие в мире друзья и союзники», — говорил он.

«Теперь мы не одни. Благодаря членству в НАТО наше будущее будет стабильным и безопасным», — подчеркнул, в свою очередь Зоран Тодоров — поверенный в делах Постоянного представительства Македонии при НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал Северную Македонию словами: «Сейчас сложный для мира период, но трансатлантическая семья становится сильнее». «Я с нетерпением буду ждать сейчас присоединения Северной Македонии к Европейскому союзу», — написал он в Твиттере, обращаясь к своему коллеге Стево Пендаровскому.

Польский МИД отметил, что это шаг «служит доказательством жизнеспособности политики открытых дверей Альянса и положительным сигналом для всех тех государств, которые хотели бы вступить в эту организацию».

Это отнюдь не пустые слова, призванные затушевать какую-то неприглядную действительность, которую недавно пытался обрисовать Эммануэль Макрон, рассказывая о «смерти мозга» НАТО. Критика, обрушившаяся на него в том числе со стороны его главной союзницы, канцлера Ангелы Меркель, кажется, привела его в итоге в чувства. В действительности единственная цель французского президента состояла в том, чтобы указать на все слабые стороны Альянса (склонив его тем самым смягчить курс в отношении России), найти партнеров для создания «европейской армии» и окончательно избавиться от влияний США в Европе. Третий пункт интересует одного из самых антиамериканских, а одновременно пророссийских политиков на старом континенте в первую очередь.

В последние годы мы наблюдали массированную кампанию по обвинению Дональда Трампа в том, что он выступает «человеком Путина», однако, именно американский лидер, используя сильные выражения, призывает укреплять НАТО и нести за него совместную ответственность. Это, разумеется, вызывает раздражение в Берлине и Париже. Они слышат, что должны соблюдать договоренности по объему расходов и не заводить тесных отношений с Москвой, но не могут найти убедительных аргументов для возражения. Абсурдно, в конце концов, состоять в организации, чья задача заключается в защите от российской агрессии, а одновременно совершенно спокойно расшатывать европейскую солидарность и укреплять сотрудничество с Кремлем, как это делает, например, Германия в рамках проекта «Северный поток — 2».

Альянс между тем не имеет ни малейшего намерения смягчать курс в отношении Москвы, менять свои планы и в целом реагировать на заявления Кремля, который убеждает, что он стал жертвой агрессивной натовской политики. В действительности Россия хочет заставить НАТО отказаться от укрепления восточного фланга и увеличения численности американского контингента в Польше.

В последнее время россияне, невзирая на пандемию коронавируса, наращивают свои силы в Калининградской области, у границы с Украиной и в Черном море. Они все чаще нарушают воздушное пространство стран Балтии и даже устраивают провокации с участием своих кораблей в районе канала Ла-Манш. Несмотря на действующий режим прекращения огня в Донбассе, Россия продолжает оказывать помощь сепаратистам и делать вид, что она не имеет отношения к продолжающемуся уже несколько лет конфликту, который она сама спровоцировала. Кроме того, она вводит новые законы в Крыму, ограничивая права украинцев и татар: на этот раз она хочет лишить права владеть землей всех, кто не имеет российского гражданства. Также она продолжает использовать агрессивную риторику и распространять дезинформацию, в том числе нацеленную против Польши.

Альянс не делает вид, что он не замечает агрессивных действий Москвы, а, напротив, подчеркивает: несмотря на пандемию наши силы находятся в состоянии готовности, а с российской дезинформацией и манипуляциями мы ведем борьбу. В том, что НАТО — это не бумажный тигр, а реальная сила, убедились не только македонцы, которые ради присоединения к Альянсу и перспектив сближения с Европейским союзом были готовы пойти на огромные уступки в отношении блокировавших этот процесс греков, но и жители других стран-членов, питающие в большинстве своем к этой организации доверие. При этом следует подчеркнуть: Скопье решился на свой шаг, прекрасно осознавая, что Россия подобных вещей не прощает.

Как пишет варшавский Центр восточных исследований, вступление Северной Македонии в НАТО стало четким сигналом, свидетельствующим о закреплении Альянса на Балканах. Россия, которая в то же самое время не смогла склонить Белоруссию пойти на интеграцию, в свою очередь, потерпела поражение.

«В 2017 году к НАТО присоединилась Черногория. Официально за рамками организации остаются сейчас только Сербия, Босния и Герцеговина, а также Косово. Две первые, однако, ведут с Альянсом интенсивное сотрудничество, а на косовской территории располагается база американских войск «Бондстил». Решение о присоединении Македонии к НАТО перечеркивает российские планы по созданию в регионе находящейся в дружественных отношениях с Москвой группы нейтральных в военном плане государств во главе с Сербией», — подчеркивается в докладе Центра.

Россия продолжает считать Балканы своей сферой влияния и использует ее, в частности, для того, чтобы шантажировать Запад при помощи локальных конфликтов, как это имеет место, например, в Косово. Боясь новых войн, боев, смертей и беспорядков, а что за этим следует, дестабилизации региона и появления наплыва мигрантов, Европа готова в таких ситуациях идти на уступки в отношении выступающего в роли «переговорщика» Кремля.

С этой точки зрения привлечение Скопье на сторону Запада — это огромный успех, который служит прекрасным ориентиром как для стран региона, так и для Украины или Грузии, большинство жителей которых тоже выступают за интеграцию с ним. К сожалению, на пути реализации их устремлений стоит агрессивная Россия, которая готова пойти на многое, лишь бы им помешать. Поэтому такое большое значение в этой игре приобретает Польша, активно выступающая за вступление в ЕС и НАТО стран Юго-Восточной Европы.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова