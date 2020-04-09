COVID-19 в Витебске: в городе не осталось «чистых» больниц 3 9.04.2020, 11:39

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Витебские врачи поделились информацией о реальном положении дел.

В Витебске уже не осталось больниц, которые не принимают зараженных коронавирусом либо тех, кто с ними контактировал, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Канал приводит скрин переписки врачей из областного центра в городском чате в Вайбере. Вот часть этой переписки:

- Где у нас чистые больницы?

- Таких уже нет. В городе уже нет, в районах – не уверена. Да, все центральные районные больницы перепрофилированы, это ясно.

- А наша областная тоже?

- Да, активно принимает несколько дней.

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