закрыть
9 апреля 2020, четверг, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Санаторий МВД на Нарочи стал очагом коронавируса

  • 9.04.2020, 12:15
  • 1,086
Санаторий МВД на Нарочи стал очагом коронавируса

Оттуда постепенно уезжают отдыхающие.

Санаторий «Белая Русь» на Нароче, который принадлежит Министерству внутренних дел, приостановил прием отдыхающих, поскольку у одного из пациентов есть подозрение на коронавирус, передает «Радыё Свабода».

«Да, пока мы никого не принимаем и, скорее всего, мы временно закроемся», - сказала сотрудница санатория. По ее словам, зараженный - пенсионер из Витебска.

«Он отдыхал у нас две недели: когда выходил на балкон, играл на гармошке», - вспоминает работница.

Санаторий «Белая Русь» рассчитан на более чем 200 человек. По словам сотрудников санатория, в нем еще есть отдыхающие, но постепенно люди уезжают.

Директор санатория «Белая Русь» Владимир Боровой сообщил, что заболевшего пенсионера уже вывезли оттуда, но не уточнил, куда.

«Его забрали от нас с температурой. Поставили диагноз: двусторонняя пневмония. А далее проверяют. Официального ответа пока нет. У врачей будет официальный диагноз», - сказал директор санатория «Белая Русь» и положил трубку.


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин