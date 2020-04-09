Санаторий МВД на Нарочи стал очагом коронавируса 9.04.2020, 12:15

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Оттуда постепенно уезжают отдыхающие.

Санаторий «Белая Русь» на Нароче, который принадлежит Министерству внутренних дел, приостановил прием отдыхающих, поскольку у одного из пациентов есть подозрение на коронавирус, передает «Радыё Свабода».

«Да, пока мы никого не принимаем и, скорее всего, мы временно закроемся», - сказала сотрудница санатория. По ее словам, зараженный - пенсионер из Витебска.

«Он отдыхал у нас две недели: когда выходил на балкон, играл на гармошке», - вспоминает работница.

Санаторий «Белая Русь» рассчитан на более чем 200 человек. По словам сотрудников санатория, в нем еще есть отдыхающие, но постепенно люди уезжают.

Директор санатория «Белая Русь» Владимир Боровой сообщил, что заболевшего пенсионера уже вывезли оттуда, но не уточнил, куда.

«Его забрали от нас с температурой. Поставили диагноз: двусторонняя пневмония. А далее проверяют. Официального ответа пока нет. У врачей будет официальный диагноз», - сказал директор санатория «Белая Русь» и положил трубку.