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«Баста!»: В Брестской области растет количество зараженных коронавирусом

  • 9.04.2020, 22:54
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«Баста!»: В Брестской области растет количество зараженных коронавирусом
иллюстрационное фото Reuters

Инфекционное отделение забито под завязку, начали заполнять другие.

Растет количество зараженных в Брестской области. Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Баста!» из областного центра, а также из Каменца, Столина и Иваново.

«Инфекционное отделение областной больницы в Бресте уже забито под завязку. Начали заполнять кожвендиспансер и тубдиспансер. Их полностью отдали под зараженных коронавирусом», - сообщил источник в Брестской областной клинической больнице.

«Зараженных коронавирусом свозят в кожвен. Здесь не только из Бреста, но и из Каменца и Столина», - пишет читатель канала из Бреста.

Сегодня утром мы уже сообщали о введении карантина в санатории «Белая вежа» в Каменецком районе. К вечеру стали известны новые подробности.

«Около 60 человек в санатории «Белая вежа» госпитализированы и ожидают результатов тестов на коронавирус. Отдыхающая в санатории женщина было носителем вируса, контактировала достаточно активно с другими отдыхающими, в том числе и с медперсоналом санатория, ходила на медицинские процедуры», - сообщает подписчик канала.

Коронавирус обнаружен у двух жителей райцентра Иваново, который расположен в 136 километрах от Бреста.

«Как минимум у двух человек из Иваново подтвержден коронавирус. Они в центральной районной больнице. Там же находятся несколько человек, которые с ними контактировали. Им говорят, что будут отправлять домой на самоизоляцию», - пишет один из пациентов больницы.

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