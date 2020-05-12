Журналиста Алеся Осипцова судит судья без маски 4 12.05.2020, 11:16

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Алесь Осипцов

Фото: «Радыё Свабода»

Процесс проходит в Могилеве.

Суд над журналистом Алесом Осипцовым в Могилеве начался 12 мая около 9.30. Он держит голодовку с 9 мая, передает «Радыё Свабода».

Внештатный корреспондент БелаПАН Алесь Осипцов был задержан по обвинению в якобы «совершении административного правонарушения», подробности о котором не было известны до суда.

Дочь журналиста Янина и активисты, которые пришли поддержать его, не были допущены на процесс.

Суд проходит в кабинете судьи, будто все залы заняты и из-за эпидемиологической ситуации. Сама судья была без маски.

Осипцов рассказал перед судом, что его задержали, когда он фотографировал людей, которые собирались провести акцию «Антипарад».

По словам журналиста, к нему подошел милиционер и сказал, что он должен пройти с ним, поскольку против него возбуждено административное дело.

Алесь Осипцов не признает вины: он заявляет, что работал на этой встрече в качестве журналиста. По словам Осипцова, его доставили в отделение милиции с нарушением санитарных норм, он протестовал, а затем объявил голодовку.

Алесь Осипцов не принимает пищу с 21.00 часов 9 мая, в суде он сказал, что чувствует себя плохо. Осипцов добавил, что максимальное наказание ему только добавит гласности этому незаконному делу. Судья не удовлетворила просьбу Осипцова и его адвоката о проведении судебного разбирательства в зале суда.

Алесь Осипцов исчез 9 мая - в тот день в Бобруйске состоялась акция «Антипарад». До начала акции задержали ряд журналистов.

Когда исчез Осипцов, его коллеги и родственники позвонили в бобруйские отделения милиции, а также в ДПС - там не дали точной информации об Алесе, а жене посоветовали написать заявление об исчезновении. Дочь журналиста отследила телефон отца по специальной программе - устройство находится в Бобруйске, на улице Гоголя, 18. Это отделение милиции Ленинского района Бобруйска.

11 мая стало известно, что Осипцов ожидает суда не в Бобруйске, а в Могилевском следственном изоляторе. Суд был назначен только 12 мая – объяснили откладывание судебного процесса «загруженностью судей».