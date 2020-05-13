Андрей Санников: Узурпатор хочет заразить как можно больше людей 8 13.05.2020, 13:58

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Доказано, что так называемый «коллективный иммунитет» – миф.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

«Американские ученые из школы здравоохранения имени Блумберга при авторитетном университете имени Джонса Хопкинса убедительно доказали, что так называемый «коллективный иммунитет» – миф. Более того, такая стратегия борьбы с коронавирусом губительна для людей, обрушит систему здравоохранения, выкосит врачей. Это же утверждают и другие авторитетные ученые. При не изученном до конца вирусе, в отсутствие вакцины просто невозможно даже пытаться говорить о «коллективном иммунитете» как о чем-то допустимом и приемлемом.

«Коллективный иммунитет» достижим, если переболеют или будут вакцинированы 60-70% населения. Коль нет вакцины – значит такой иммунитет достигается сознательным заражением людей (именно это означает отказ от карантина). При этом многократно возрастает смертность.

Кстати, дословный перевод с английского «коллективного иммунитета» - стадный иммунитет.

Для Беларуси это более точный термин, поскольку Лукашенко именно так и относится к людям, как к стаду.

Он даже не употребляет термин «коллективный иммунитет». Это делают его советнички, а сам узурпатор с вожделением говорит о том, что надо заразить как можно больше людей. Это значит как можно больше людей подвергнуть смертельному риску.

Вот для этого проводятся футболы, хоккеи, субботники, концерты, парады, а теперь еще и «выборы» объявил, чтобы увеличить число контактов между людьми. К моему удивлению пособниками этого преступления, кроме жуликов, захотели стать и некоторые оппозиционеры. Надеюсь, ненадолго.

Неужели еще не понятно, что нет никакой стратегии выработки коллективного, «стадного», иммунитета?

Есть стратегия умерщвления большого количества людей. Есть политика «зачистки».

Ей может противостоять только коллективная солидарность – способность защитить и отстоять и себя, и страну, очиститься и от коронавируса, и от диктатуры».