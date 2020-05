«Внезапный инсульт, сахарная кома»: как COVID-19 убивает молодых и здоровых 2 16.05.2020, 8:41

Многие жертвы вируса - люди без вредных привычек и хронических болезней.

Врачи бьют тревогу из-за участившихся случаев инсульта среди молодых людей с подтвержденным COVID-19. Американские и канадские медики стали принимать все больше заразившихся до 50 лет, у которых в ногах, легких, почках или печени образовались тромбы, но при этом до инсульта многие из них переносили коронавирус бессимптомно. Специалисты склоняются к тому, что инсульт стал новым признаком COVID-19, пишет gazeta.ru.

«Внезапно случается инсульт»

Участившиеся случаи инсульта были зафиксированы среди молодых людей, заболевших COVID-19, сообщил радиолог Университета Торонто Адам Дмитриев изданию The New York Times.

Это свидетельствует о том, что коронавирус нового типа действительно поражает не только легкие, но и почки, мозг, а также печень, сообщил медик.

«Мы наблюдаем поразительное число молодых людей, у которых был небольшой кашель или вообще не было вирусных симптомов, в связи с чем они самоизолировались дома — но внезапно с ними случился инсульт», — пояснил Дмитриев.

Врачи больницы Mount Sinai в Нью-Йорке даже опубликовали в медицинском издании The New England Journal of Medicine отчет о лечении молодых пациентов с COVID-19, у которых произошел инсульт.

«В течение двухнедельного периода с 23 марта по 7 апреля 2020 г. в общей сложности у пяти пациентов в возрасте до 50 лет были впервые выявлены симптомы ишемического инсульта в крупных сосудах. Все пять пациентов — с положительным результатом на COVID-19. Для сравнения: каждые две недели в течение предыдущих 12 месяцев наша служба лечила в среднем 0,73 пациента моложе 50 лет с инсультом большого сосуда», — сообщается в отчете.

Нью-йоркские медики обеспокоены данными последствиями заражения, потому что в китайском Ухане, где была зафиксирована первая и самая сильная вспышка инфекции, частота инсультов среди госпитализированных пациентов с коронавирусом составляла приблизительно 5% — при этом самому молодому пациенту было 55 лет.

По наблюдениям медиков, у больных COVID-19 образуются сгустки крови в ногах, легких, почках и печени — они блокируют внутривенные линии и катетеры. «Связь между инсультом большого сосуда и COVID-19 у молодых пациентов требует дальнейшего изучения», — настаивают специалисты из Mount Sinai.

Врач интенсивной терапии в медцентре Beth Israel Deaconess в Бостоне Майкл Яффе считает свертывание крови «признаком» новой инфекции, хотя встречается этот признак не у каждого заразившегося, подчеркнул он в разговоре с NYT. В свою очередь доцент медицины Университета Пенсильвании Адам Кукер сообщил, что больные COVID-19 имеют повышенный уровень свертывающих белков в крови — и самое печальное, что заразившиеся коронавирусом менее чувствительны к разжижающим кровь препаратам.

14 мая свою историю NYT рассказал подхвативший коронавирус 27-летний фельдшер скорой помощи Рави Шарма. В апреле он начал сильно кашлять и сразу понял, что заразился новой инфекцией на одном из выездов скорой помощи. При первых же симптомах молодой человек изолировал себя в спальне, так как жил вместе с родственниками.

Несмотря на отсутствие других симптомов в один из дней течения болезни он почувствовал серьезное недомогание — в какой-то момент у него даже онемела правая сторона тела. «Звоните 911. Я думаю, у Рави инсульт», — сказала тогда родителям сестра больного Бина Ямин.

И она была права. В следующие несколько часов врачи больницы в Квинсе пытались устранить тромб, блокирующий артерию в мозгу Шармы. Они были в шоке, потому что заразившийся фельдшер был слишком молод для такого проявления COVID-19, а также не страдал от диабета, высокого давления или других заболеваний, которые угрожают здоровью людей в период пандемии.

«Они сказали нам, что шансов на выздоровление — 50 на 50. Они не знали, выживет ли он», — рассказала сестра пациента Ямин.

Хотя Шарма стал идти на поправку, заговорил он лишь через несколько недель — ходить первоначально удавалось только с помощью ходунков, но сейчас он может передвигаться с помощью трости. «Меня будто сбил автобус. Мне 27 лет, и это может случиться с кем угодно. Это реально и страшно», — подчеркнул молодой человек.

«Не пил, соблюдал ЗОЖ»

Это не первая история, когда заражение коронавирусом оборачивается ужасными последствиями для молодых людей. Так, 24 апреля стало известно о смерти 36-летнего физика-экспериментатора из Москвы Данилы Тлисова, который был болен COVID-19.

21 марта 2020 года Тлисов и его супруга Ирина прилетели домой из Швейцарии — уже 1 апреля мужчина плохо себя почувствовал. «Приехала скорая помощь. Взяли мазок на коронавирус, сказали, что легкие чистые, но есть бронхит, хотя Данила не кашлял. Через два дня температура у него повысилась, он стал слегка покашливать», — вспоминает супруга скончавшегося.

4 апреля физика увезли в ГКБ №40 в Коммунарке — четыре дня он пролежал там на уколах с антибиотиками. «Ему было плохо, очень плохо. Дальше его положили в реанимацию — сначала кислородная маска, потом ИВЛ», — рассказала жена.

Друзья Тлисова не верили, что его болезнь может обернуться летальным исходом, так как он вел здоровый образ жизни и никогда не страдал от серьезных недугов. «Он не пил, не курил, соблюдал ЗОЖ — все как надо. Когда мне написали, что Данилу подключили к ИВЛ, я стал 10 раз в день проверять сообщения, но был уверен, что все наладится — если старичка Бориса Джонсона спасли, то нашего молодого и красивого Данилу точно вытащат», — сообщил друг пациента Максим Гузевич «Би-би-си».

14 апреля Ирине Тлисовой сообщили, что ее супруга не стало. «У меня все это в голове не укладывается, он никогда ничем не болел, у нас столько планов было <...> Он строил дом в Новой Москве. Мы хотели летом уже красить стены, класть плитку. Сейчас пришли розетки... Какой-то кошмар», — сказала москвичка.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили смерть Тлисова. «К сожалению, болезнь не выбирает возраст пациента, и каждый организм по-разному с ней справляется. Сопутствующие патологии у пациента тоже влияют на течение и исход болезни. Тяжелые нарушения свертывающей системы крови наряду с пневмонией тяжелого течения могут приводить к такому исходу», — ответили в ведомстве на запрос «Би-би-си».

«Умер от сахарной комы»

12 апреля умер еще один молодой человек — 30-летний видеооператор из Москвы Грачья Сагателян. 6 апреля у мужчины и всей его семьи был обнаружен коронавирус нового типа.

Сагателян тяжелее всего переносил COVID-19: даже четыре раза вызывал скорую помощь. 11 апреля его наконец забрали в больницу. Уже на следующий день родственникам по телефону сообщили, что он умер.

По словам тети Сагателяна, в день смерти у мужчины сильно поднялся уровень сахара в крови. «Чего с ним никогда не случалось, диабета у него никогда не было. В итоге 12 апреля он умер от сахарной комы», — рассказала «Би-би-си» родственница скончавшегося.