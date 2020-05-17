Сотрудник больницы в Пинске: У нас ежедневно от коронавируса умирает от 6 до 10 человек 17.05.2020, 22:13

Фото: tut.by

Власти города и руководство центральной городской больницы запретили делать тесты заболевшим врачам.

Коронавирус распространяется в Пинске. В Центральной городской больнице ежедневно умирают от шести до десяти человек, сообщает телеграм-канал «Баста»,

"Работаю в Пинской центральной городской больнице медсестрой, - пишет читательница из Пинска. - Нам никто не помогает. Мы сами и врачи некоторые маски шьем и костюмы. Почему наше руководство больницы молчит, не говорит, что нужна помощь? Они не понимают чем это всё может кончится? Можно обратиться к волонтёрам, но руководство этого не делает. Если молчание продолжится, то будет еще хуже будут умирать еще больше и врачи, и пациенты".

- У нас в Пинской центральной городской больнице заразилось много медиков, - сообщает еще один сотрудник больницы. - Сейчас они лежат здесь же. Власти города и руководство ЦГБ запретили делать тесты врачам, которые находятся на лечении в больнице. Боятся того, что коллеги заболевших испугаются и перестанут работать. Возможно это делается по поручению или по согласованию с Минздравом.

В Пинске сейчас ситуация крайне тяжелая, ежедневно в ЦГБ от шести до десяти человек умирает от Сovid-19.

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