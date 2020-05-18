Осталось месиво из металла: шесть человек погибли на М1 в ДТП 16 18.05.2020, 9:03

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Автомобиль разрезало на две части.

Страшная авария произошла неподалеку от Борисова сегодня вечером. В ГАИ сообщают о шести погибших — все из легкового Renault. По словам очевидцев, в нем ехала компания молодых людей 30—35 лет. По предварительной версии, эта машина врезалась в Geely и фуру. В МВД говорят о лобовом столкновении, пишет onliner.by.

— Сегодня, 17 мая, около 20:15 на 461-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации, по предварительной информации, водитель Renault выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем Geely и затем — лобовое столкновение с автопоездом. В аварии погибли шесть человек, находившихся в Renault, — сообщили в МВД.

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Наш читатель по имени Игорь был одним из первых, кто остановился на месте ДТП. Он двигался в одном направлении с Renault. По словам мужчины, автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу сразу под две машины. От удара легковушка оказалась разрезана на две части, в салоне никого не осталось.

Игорь говорит, что на заднем сиденье Renault находились четыре пассажира. Всех их выбросило на проезжую часть и в кювет. Мужчина осмотрел место происшествия в надежде помочь. Признаки жизни подавала только девушка, но спасти не удалось и ее.

— Один человек остался лежать на проезжей части, остальные оказались в кювете. Понял, что помочь уже не выйдет, — рассказал читатель.

По его словам, и Renault, и Geely после аварии дымились. Подушка безопасности в первом автомобиле была сработавшей. Это позволяет предположить, что как минимум один человек из ехавших в Renault был пристегнут.

Возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, 17 мая около 20 часов 30-летний водитель Renault, двигаясь по М1 в направлении границы РФ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely и автопоездом DAF. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в Renault, сообщает СК.

В настоящее время следователи с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории проводят осмотр места происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются личности погибших, допрашиваются очевидцы и проводятся иные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) Уголовного кодекса.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует председатель СК Иван Носкевич.