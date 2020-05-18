В России исчезают с полок импортные товары 3 18.05.2020, 18:10

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Поставки зарубежных товаров в РФ рухнули на 40%.

Российская экономика переживает шоковое сокращение поставок импортных товаров из-за рубежа, следует из данных ЦБ РФ по платежному балансу за январь-апрель, пишет finanz.ru.

По оценке регулятора, в прошедшем месяце профицит торгового баланса страны сжался до 3,5 млрд долларов, что втрое ниже средних показателей в первые месяцы года.

Эта сумма представляет из себя разницу между экспортными доходами и расходами на импорт. Первые рухнули вслед за ценами на нефть и газ, обеспечивающими две трети поступающей в страну валютной выручки, а вторые были искусственно ограниченным неофициальным карантином, поданным как период нерабочих дней.

Оценка ЦБ предполагает падение импорта в апреле примерно на 40% год к году, пишут в обзоре в понедельник аналитики Райффайзенбанка. Доля импорта в ВВП при этом сократилась с 15% до 12%.

По данным ФТС, зарубежные поставки в России - это почти на 50% высокотехнологичная продукция, которая относится к категории «машины, оборудование» и включает станки, автомобили и электронику - от промышленной до потребительской. 19,6% импорта приходится на продукцию химической промышленности, в том числе фармсубстанции, на которых работает отечественное производство лекарств. 12,2% импорта составляет продовольствие, 6,2% - одежда и обувь.

В условиях резкого сокращения нефтегазовых доходов российской экономике предстоит потерять практически пятую этих поставок в 2020, прогнозирует ЦБ.

По оценке регулятора, поступления в страну от экспорта упадут на 40%, до 250 млрд долларов, при этом импорт сожмется до 207 млрд долларов, что на 18% ниже прошлогоднего, и почти вдвое меньше показателей «тучных» 2010х. По возможностям закупать импортные товары экономика откатится на уровень 2006 года.

Апрельский провал импорта, вызванный карантином и остановкой значительно части потребительского сектора экономики, стал ключевым фактором укрепления рубля, отмечает Райффайзенбанк.

Снятие большой части ограничительных мер в РФ в июне приведет к росту импорта, и если цены на нефть останутся низкими, это приведет к постепенному исчерпанию запасов валюты в банковской системе и ослаблению рубля - до уровней выше 80 за доллара в летние месяцы, считают в банке.