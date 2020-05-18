Назван самый полезный овощ для здоровья легких 18.05.2020, 19:22

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Его употребление положительно сказывается на здоровье многих органов и систем организма.

По словам медиков, употребление болгарского перца положительно сказывается на здоровье многих органов и систем организма.

В овоще содержатся витамины группы B, витамины А, С (максимальное количество среди перцев), Е, PP и К. А также минералы: калий, кальций, селен, магний, фосфор, натрий, медь, марганец, цинк и железо, пишет cursorinfo.co.il.

Включение болгарского перца в рацион способствует:

иллюстрационное Фото

- Укреплению иммунитета. Перец способствует повышению сопротивляемости организма вирусам и бактериям. Он — чемпион по содержанию витамина С;

- Профилактика и лечение анемии. Продукт помогает поднять уровень гемоглобина;

- Пищеварение. Ферменты в составе овощной культуры позволяют полезным веществам из пищи лучше усваиваться в желудке.

- Снижение веса. В болгарском перце содержится всего 26 ккал на 100 г. Употребляя его ускоряется метаболизм, нормализуется жировой обмен веществ. Также в составе перчика есть жиросжигающий элемент капсаицин;

- Полость рта. Перец благотворно влияет на здоровье зубов и десен;

- Детокс. Клетчатка в составе красного перца помогает вытягивать вредные вещества из продуктов, которые ты кушаешь вместе с перцем. Курильщикам овощ поможет очистить легкие от токсинов, оседающих на них от вдыхания табачного дыма;

- Кровь и сосуды. Употреблять перец полезно при гипертонии, овощ способствует разжижению крови, снижению риска образования тромбов, нормализует уровень холестерина;

- Защита от онкологических заболеваний. Перец- кладязь антиоксидантов и оберегает от негативного воздействия свободных радикалов. В составе перца находятся бифлавоноиды, которые снижают риск возникновения рака.

Как и все продукты у перца есть противопоказания, а именно:

- гастрит при повышенном уровне кислотности желудочного сока;

- язвенная болезнь желудка;

- тяжелые заболевания печени и почек;

- гипотония, ишемическая болезнь сердца;

- брадиаритмия, брадикардия;

- повышенная нервная возбудимость, эпилепсия;

- геморрой.