Работники завода под Минском остались без электричества, воды и зарплаты 18.05.2020, 19:32

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В прошлом году работники «Завода проммеханика» из-за этого уже бастовали.

Последняя победа в июне прошлого года для работников «Завода проммеханика» в Гатово оказалась пирровой. Относительная регулярность оплаты труда опять сменилась затишьем. Весной этого года за неуплату заводу отключили электричество и воду. Пропал смысл даже выходить из дома, пишет «Онлайнер».

Если в стране разгорятся очередные дебаты по поводу эффективности госсобственности и частного бизнеса, то у первых будет козырь — «Завод проммеханика», контрольный пакет акций которого был давно приватизирован. С тех пор дела часто шли кувырком. О заводе знают его клиенты («Беларуськалий», «Мозырьсоль», «Гранит», «Пинскдрев», «Ивацевичдрев») и вся страна как о должнике по зарплате.

Сегодня завод — это многомиллионный колосс, у которого выдернули вилку из розетки. Вплоть до конца десятых работал, обеспечивая продукцией компании в Беларуси, России, Украине. Но что-то пошло не так. Что — рабочие не в курсе. Говорят только, что собственник (по словам рабочих, это гражданин России, сейчас проживает в Германии) в последние годы часто менял директоров.

— С начала этого года зарплату опять стали платить с перебоями, последние месяцы — совсем не платят, — говорит группа рабочих, которая пришла сегодня в механический цех, чтобы пожаловаться.

Грустить есть из-за чего. Многие из них предпенсионного возраста и иллюзий по поводу своего трудоустройства не питают. Но даже если захотят уволиться, то их никто не рассчитает.

При этом предприятие частное, местная власть может только грозить пальцем. Что и сделала в ответ на последнее обращение.

— Наш директор снял офис в другом месте и теперь на заводе появляется реже, — говорят сотрудники.

Вместе с директором с завода «ушли» электроэнергия, канализация и целостность крыши. Второй этаж буквально заливает дождями.

Последние два месяца все сидят дома, доедая крошки или живя на пенсию жены. И ищут ответ на вопрос:

— Людей, которые не работают, называют тунеядцами. Как назвать нас — людей, которые работали, платили налоги, но не получили денег? Рабам хоть еды подкидывали.

Журналисты созвонились с директором завода Романом Семененей. Вот его ответ:

— У нас задержка полтора месяца получается... До конца мая временно приостановили производство — запустимся только в начале июня. К тому времени подключим электроэнергию и приедет первый металл для переработки. По зарплате долг закроем к концу этой недели.

— «Полтора месяца»?

— С начала года не было долгов. Первая задержка образовалась в феврале. Сейчас общая сумма долга 90 тысяч рублей — выделено уже.