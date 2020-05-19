COVID-19 поразил город в Гомельской области: контактов вывозят ночью 3 19.05.2020, 8:40

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

В небольшом городке произошла серьезная вспышка эпидемии.

Вспышка Covid-19 в Ельске Гомельской области. 30 человек – в Центральной районной больнице, остальные – на самоизоляции, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Восемь детей оказались контактами первого уровня после посещения врача в Мозыре, - пишет читатель канала из Ельска. - Из них шестеро - ученики непосредственно из нашего города. Известно, что в одной из школ уже 4 класса на карантине.

Около 30 заболевших в ЦРБ, остальные на самоизоляции.

При этом в городе стоит абсолютная тишина и спокойствие. Все ходят на работу. В школах, где ничего не выявлено или руководство скрыло подробности, дети продолжают посещать занятия. Уже было несколько заявлений о вывозе контактов ночью.

Информация скудная, из-за того, что все друг от друга всё скрывают, однако правда пробивается и она явно очень неутешительная, особенно для такого небольшого городка, как Ельск».

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