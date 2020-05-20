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В четверг в Беларуси ожидается до +15 градусов

  • 20.05.2020, 18:14
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В четверг в Беларуси ожидается до +15 градусов

Ночью в отдельных районах прогнозируются заморозки.

В четверг, 21 мая, ночью в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Утром и днем прогнозируется увеличение облачности, на большей части территории пройдут дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут 1-5 выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки от 0 до -2. Днем воздух прогреется до +6...+12, по югу прогнозируется 13-15 тепла.


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