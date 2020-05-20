Чуланные фюреры 5 Андрей Санников

20.05.2020, 21:21

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Андрей Санников

На саммите ЕАЭС собрались какие-то нафталиновые персонажи, живущие в своей реальности.

Что понравилось из политических новостей, так это вчерашний "саммит" смешного "Евразийского экономического союза" (ЕАЭС)

Это песня! Давно не получал такого удовольствия от новостей из бывшего совка.

Там все было прекрасно.

Председательствовал на этом сборище Лукашенко. Он до последнего настойчиво требовал от всех участников этой сомнительной компании приехать в Минск. Компания, может, и приехала бы, втихаря, с соблюдением всех мер предосторожности, на просторных личных самолетах, но Лукашенко сам все испортил своим бесноватым парадом 9 мая. Ну его, подумали участники ЕАЭС, там явное обострение. Побережемся.

Потому и выбрали видеоформат общения. Повестка дня была эпохальной: пятилетка развития того самого смешного ЕАЭС.

Нет, не буду даже касаться их повестки и выступлений. Не в этом суть.

Собралось какое-то старье из чулана, абсолютно никому не интересное, разговаривали о чем-то, абсолютно никому не интересном, принимали решения, абсолютно никому не интересные. А ведь это правители государств, от которых зависят жизни миллионов людей.

Просто поразительное непопадание в то, что волнует людей в самый сложный кризис после распада СССР.

Зато видеоформат заседания этой чуланной власти наглядно продемонстрировал, что все их "саммиты" - не что иное, как преступная трата народных денег на никому не нужные понты.

Обычно они свои встречи организуют с большой помпой: слетаются на личных самолетах (за наш счет), отдельно везут делегации бездельников (за наш счет), требуют пышных встреч на аэродромах (за наш счет), селятся в особняках, элитных гостиницах (за наш счет), жрут и развлекаются во время своих тусовок (за наш счет), кортежи, эскорты, охрана, мигалки, спецуслуги (за наш счет), потом разъезжаются таким же макаром с такими же расходами (за наш счет).

А тут сели перед экранами, поговорили с важным видом о чем-то бесполезном и все.

Супер!

Результат, как обычно, либо нулевой, либо отрицательный. Зато почти никаких расходов за наш счет. Они, конечно, не подумали, что проколются по-крупному и продемонстрируют, что их встречи на самом деле стоят три копейки, а они требуют тратить на них сотни миллионов народных денег в каждой стране.

А больше всего порадовало, что этот вроде как "саммит" никому не был интересен, даже их подконтрольным медиа. Собрались какие-то нафталиновые персонажи, живущие в своей реальности, каждый со своей кубышкой, но в чулане.

Снаружи другая жизнь уже, сложная, требующая лидерства, а эти, чуланные, вообще ничего не поняли. Даже во время пандемии для них главное - удержать власть и сохранить кубышку.

Андрей Санников, Facebook