Археологи обнаружили в Южной Африке древний затерянный мир 21.05.2020, 9:15

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Сегодня эта равнина скрыта под водой.

В древности на территории Южной Африки существовала обширная равнина, которая была чем-то вроде "безопасной гавани" для наших очень далеких предков. Сегодня эта равнина, как выяснили археологи, скрыта под водой, пишет lenta.ua.

Работая на южном побережье Черного континента, археологи всегда сталкиваются со специфической для этих мест проблемой — ландшафт, который богат останками и артефактами древних людей, сегодня находится на дне мора. Соответственно, пещеры, в которых обнаруживается основной объем находок, тоже выходят в море.

Пытаясь разобраться в том, почему так получилось, ученые обнаружили, что раньше на южном побережье Африки существовала обширная равнина, которую отделяли от моря многие десятки километров. Эта территория была идеальной кормовой средой для самых первых людей современного типа, но ученые практически ничего не знали о ней до самого недавнего времени.

Равнина Палео-Агульяс является настоящим "затерянным миром", который может многое рассказать о жизни древнейших людей. Ученые использовали детальные климатические модели, чтобы воссоздать ледниковые циклы, образовавшие это уникальное место. В рамках моделирования была воссоздана растительность равнины Палео-Агульяс, а также другие особенности "затерянного мира". Затем результаты моделирования сравнивались с итогами подводных исследований для корректировки данных, на основе которых ученые будут проводить новые исследования, чтобы побольше узнать о жизни первых людей.