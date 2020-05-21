Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов для человека 3 21.05.2020, 13:15

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Следование этим рекомендациям поможет укрепить здоровье.

Масштабное международное исследование определило, что всего две порции молочных продуктов в день снижают риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Более ранние исследования, проводимые в Северной Америке и Европе, показали, что высокое потребление молочных продуктов снижает риск диабета, повышения кровяного давления и метаболического синдрома — комплекса факторов, приводящих к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не знали, можно ли эти результаты распространять на всех людей планеты.

В новом, самом масштабным за всю историю исследовании приняли участие 147 812 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, включая как развитые, например, Швеция и Канада, так и развивающиеся — Бангладеш, Колумбия, Иран и другие.

За участниками наблюдали более девяти лет. Обычное потребление пищи за предыдущий год каждый раз оценивалось с помощью регулярного заполнения опросников, по которым определялся уровень в рационе молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, йогуртовые напитки, сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов. Отдельно учитывались цельномолочные и обезжиренные продукт с содержанием жира один-два процента. Масло и сливки были выделены в особую группу, поскольку в некоторых странах их не употребляют в пищу.

Была также собрана информация о личной истории болезни каждого участника, использовании рецептурных лекарств, образовательном уровне, курении и параметрах веса, роста, окружности талии, артериального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови натощак.

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Результаты показали, что при среднем употреблении двух порций жирных молочных продуктов в день риск развития гипертонии и диабета уменьшался, соответственно, на 11 и 12 процентов. Такое количество молочных продуктов авторы исследования считают оптимальным, так эффект от увеличения дозы был незначительным — у тех, кто употреблял в сутки три порции молочных продуктов, это снижение составляло 13 и 14 процентов.

Под порцией понимались: 240 миллилитров молока, около 20 граммов сыра, упаковка натурального йогурта, 120 граммов, или полчашки творога.

Эффект от обезжиренных продуктов был значительно ниже, поэтому ученые рекомендуют употреблять именно цельные, а не обезжиренные молочные продукты.

Более 47 тысяч из участников исследования имели не просто диабет или гипертонию, а метаболический синдром — сочетание таких факторов, как повышенное артериальное давление, излишний вес, низкий уровень полезного холестерина, высокое содержание в крови жиров и глюкозы.

Для них эффект снижения риска развития заболевания при ежедневном употреблении молочных продуктов был еще выше — от 24 до 28 процентов по сравнению с теми, у кого в рационе эти продукты отсутствовали.

Ученые отмечают, что их исследование — обсервационное, и не ставит своей целью выяснение причин.

"Если наши результаты будут подтверждены в достаточно крупных и долгосрочных испытаниях, то увеличение потребления молочных продуктов может стать осуществимым и недорогим подходом к снижению метаболического синдрома, гипертонии, диабета и, в конечном счете, сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире", — пишут авторы статьи.