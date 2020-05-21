Ученые: Сердца людей по-разному реагируют на одну и ту же музыку 21.05.2020, 17:28

Исследование может cущественно помочь в медицине.

Наше сердце дает разную реакцию на грустную и веселую музыку. То же самое произойдет, если дать послушать одно и то же произведение двум разным людям — оно может успокоить одного и вызвать стресс у другого. Это подтверждается результатами исследования врачей из Европейского общества кардиологов, пишет журнал «Нож».

В предыдущих исследованиях по изучению физиологических реакций на музыку ученые фиксировали изменения частоты сердечных сокращений после прослушивания мелодий. Их классифицированных как «грустные», «счастливые», «спокойные» или «ритмичные»

В новом эксперименте использовать более точный подход. В нем участвовали три пациента с легкой сердечной недостаточностью, которым требуется кардиостимулятор. Их пригласили на концерт классической фортепианной музыки — пока участники слушали, ученые измеряли активность их сердца. Затем они сравнили данные до и после 24 пунктов исполнения, где были резкие перепады темпа, ритма и громкости музыки.

Также ученые измеряли время, которое нужно сердцу, чтобы восстановиться после реакции на звуки. Оказалось, что это оно значительно отличалось у всех трех пациентов. Если время восстановления сокращалось на пять миллисекунд, значит человек испытывал стресс или возбуждение. Если время увеличивалось на пять миллисекунд — это признак расслабления.

«Понимая, как сердце человека реагирует на музыкальные изменения, мы можем разработать индивидуальные музыкальные вмешательства, чтобы вызвать желаемый отклик», — говорят авторы исследования. Они верят, что определенные мелодии могут лечить сердечно-сосудистые заболевания.