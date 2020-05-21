Экспорт российской нефти обвалился на 25%6
- 21.05.2020, 19:16
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Urals стоит $35, но выручка у компаний такая же, как при $26.
Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по сравнению с тем же периодом апреля - до 428 тысяч тонн в сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную статистику, передает finanz.ru.
Экспорт морским транспортом рухнул на 33% - до 237 тысяч тонн в день. Чуть лучше ситуация с поставками нефтепроводом «Дружба», качающим нефть через Польшу в Германию: поставки снизились на 13% - до 192 тысяч тонн в сутки.
Российской нефти становится меньше на рынке, и цены на нее растут. За месяц стоимость барреля Urals поднялась на почти 16 долларов на северо-западе Европы, а на юге прибавила больше 17 долларов, отмечает Agrus. Поставки уходят по цене 33,5-34,2 доллара за баррель.
В среду цена Urals с отгрузкой из Новороссийска поднялась до 35,06 доллара за баррель, прибавив 1,43 доллара за день.
У нефтяных компаний, впрочем, падение «экспорта» съедает больше половины дополнительной выручки от растущих цен. Фактически доходы нефтяников такие же, какими были бы при Urals по 26 долларов.
Согласно условиям сделки ОПЕК+ Россия должна снизить добычу в мае до 8,5 млн б/с, что означает снижение по сравнению с уровнем апреля примерно на 18% исключительно по нефти.
По данным статистики, за 20 дней мая добыча нефти с конденсатом в РФ снизилась почти на 17% - до 1284,5 тыс. тонн в сутки, а добыча исключительно нефти (без учета конденсата) может составлять уже около 8,65 млн б/с.