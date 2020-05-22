Ученые NASA нашли возможное доказательство параллельной вселенной 4 22.05.2020, 14:48

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В ней время идет вспять.

Группа ученых NASA обнаружила в Антарктике энергетические частицы, которые, возможно, попали на Землю из параллельной Вселенной. Предполагается, что в этой гипотетической Вселенной законы физики работают наоборот, а время идет вспять, пишет «Нож».

Как сообщает New York Post, открытие было сделано над Антарктидой — в источнике, куда постоянно поступают энергетические частицы из космоса. С помощью антенны ANITA исследователи обнаружили частицы под названием тау-нейтрино, но они отличались от ранее изученного вида частиц. Дело в том, что тау-нейтрино обычно попадают из космоса на Землю, однако найденные образцы, наоборот, «вылетали» из Земли.

По словам ученых, такое поведение частиц может быть обусловлено тем, что они движутся назад во времени. «Самым простым объяснением этого явления можно назвать то, что в момент Большого взрыва, 13,8 миллиардов лет назад, сформировались две Вселенные — наша и еще одна, которая, с нашей точки зрения, „работает“ наоборот, и в ней время может идти вспять», — сказал Питер Горхем, руководитель программы ANITA. Горхем добавил, что если эта Вселенная существует и ее населяют люди, то они обгоняют нас в развитии.

Коллеги Горхема называют предположение ученого одной из возможных теорий. В самом обнаружении частиц нет никаких свидетельств о существовании параллельного мира, считает Пэт Скотт, эксперт в области астрочастиц. К нему присоединилась радиоастроном Клэнси Джеймс, которая напомнила, что астрофизики еще не обладают всеми данными о частицах нейтрино.