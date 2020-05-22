АБФФ призывает клубы молчать о ситуации с коронавирусом 1 22.05.2020, 16:05

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Заразившиеся футболисты есть уже как минимум в трех белорусских командах.

Дом футбола разослал клубам подробные рекомендации, как вести работу в условиях пандемии коронавируса. Представитель федерации футбола, как и один из клубов, подтвердили подлинность документа tut.by.

Документ согласован с директором ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта» Малёваной Ириной Анатольевной.

Напомним, в мае в клубах, выступающих в высшей лиге, некоторые футболисты слегли с подозрением на коронавирусную инфекцию. «Минск» пропустил уже два тура. Руководство идет на контакт с прессой очень неохотно.

Также подозрения на болезнь игроков есть у «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ».

Любопытно, что среди мер рекомендуют исключить любые контакты с прессой.

Среди других мер по организации противоэпидемический мероприятий значатся:

— ограничить пребывание спортсменов в местах скопления людей, пользование общественным транспортом, строго соблюдать социальное дистанцирование. При необходимости посещения общественных мест использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства);

— в случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции устанавливаются контакты первого уровня (проживающие в одной квартире, комнате, блоке общежития) и контакты второго уровня (имеющие возможный контакт по месту проживания, работы);

— контакты первого уровня с отрицательными результатами тестирования продолжают участие в тренировочном процессе и играх чемпионата;