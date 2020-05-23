Волна коронавируса «накрыла» учебные заведения Минска 23.05.2020, 12:59

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Эпидемия свирепствует в школах и детских садах.

Появились сообщения о новых случаях коронавируса в учебных заведениях Минска. Заражение обнаружено в детских садах №124, №534, школах №3, №9, №162, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Моя свекровь работает в детском саду №124 на улице Искалиева. Сад этот малокомплектный и поэтому есть полностью пустые группы. На прошлой неделе техперсонал сада отправляли убирать корпус 5-й больницы. Вчера мне сообщила бывшая коллега, что из спецшколы №18 туда же отправили воспитателей группы продленного дня. Оба этих учреждения отбразования находятся очень близко к больнице", - пишет читатель канала.

"Минск, в детском саду №534 три случая короновируса в 10-й группе. Заболели два воспитателя и в 11-й группе заболела воспитатель. Группы на карантине, обработка в детском саду не проводилась. Санстанция продолжает бездействовать.

Есть воспитательница из 5-й группы, которая подрабатывала в 10-й группе, так ее даже не отправили на карантин. Кто будет заботиться о здоровьи детей и других сотрудников неизвестно", - сообщает подписчик канала.

"В школе №162 Минска – очаг коронавируса. В школу ходят только начальные классы. 13 учителей на самоизоляции. Болеют как учителя так и дети", - пишет читатель канала.

"В чате у младшего ребенка сегодня вечером поступила информация, что у ученика 2-го класса минской школы №3 подтвержденный коронавирус. В результате классный руководитель и 8-9 детей из этого класса, которые ходили в школу - контакты первого уровня, сейчас будут на самоизоляции", - сообщает подписчица канала.

"Школа №9 города Минска. 8-й класс, мальчик с короновирусом ходил несколько дней в школу, отправили родители, хотя дома все болеют. Заболела учитель русского языка, в контактах 8-е и 9-е классы. По словам классного руководителя, экзамены для 9-х классов будут проводиться в прежнем режиме, по 30 человек в классе", - пишет читатель канала.

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