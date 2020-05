The National Interest: Хотел ли Черчилль в 1945 году воевать со Сталиным? 1 24.05.2020, 11:46

2,377

Неизвестные подробности операции «Немыслимое».

Ключевой момент: Бульдог увидел, что на небе снова собираются грозовые тучи. Он знал, что грядет холодная война.

Весной 1945 года Уинстон Черчилль попросил военное командование разработать секретный план, пишет издание The National Interest (перевод - inosmi.ru).

В этом не было ничего нового. Черчилль с его кипучей энергией постоянно строил какие-то планы: то умные, то безумные. Однако данный план выходил за любые рамки.

Уинстону Черчиллю понадобился план британского нападения на Советский Союз.

В начале 1945 года Америка сосредоточилась на том, чтобы покончить с Германией, а затем разгромить Японию. Но Черчилль видел, как мрак опускается на Европу. Что произойдет, если Красная Армия оккупирует сердце континента? Сталин уже нарушил заключенные ранее договоренности о том, что Польша, из-за которой Британия в 1939 году вступила в войну, будет свободной. Вместо этого польское правительство укомплектовали сторонниками Советов, а бойцы польского сопротивления оказались в тюрьмах НКВД. Румыния, Венгрия и Чехословакия была под властью Москвы, опасность грозила Греции и Турции. После неизбежной капитуляции Германии мощные американские силы будут переброшены из Европы на Тихий океан.

И кто тогда остановит русских?

Британские военные разработали план операции «Немыслимое». Это было весьма подходящее название для кампании, которая стала бы третьей мировой войной. Можно ли было в то время придумать более несусветную задачу: чтобы истощенная и измученная двумя мировыми войнами Британия развязала превентивную войну с целью разгрома советского колосса?

Но хотя к 1945 году Великобритания уже потеряла первую часть своего названия и была далеко не великой, приказ есть приказ, и военные привыкли разрабатывать ответы даже на самые чрезвычайные обстоятельства. Поэтому они рьяно взялись за дело, и к 1945 году разработали план. Наступление должно было начаться 1 июля 1945 года, чтобы завершить операцию до наступления зимних холодов. Британцы исходили из того, что советская разведка обнаружит приготовления союзников, из-за чего внезапное наступление по образу и подобию операции «Барбаросса» будет невозможно. Таким образом, союзников ждут ожесточенные бои с самого начала.

Операция «Немыслимое» предусматривала наступление англо-американских армий и контингента свободной польской армии (о плане также проинформировали канадцев). Эти войска должны были прорвать передовую линию советской обороны в Германии. Расчет был на то, что Советы сосредоточат свои танки вдоль рек Одер и Нейсе, по которым они провели новую границу между Германией и Польшей. В районе Штеттина должно было состояться гигантское танковое сражение наподобие Курской битвы. В случае победы союзники должны были продолжить наступление и выйти на 400-километровый рубеж Данциг-Бреслау, где им предстояло остановиться, дабы не подставить свой фланг под удар советских войск с юга из Чехословакии.

«Военные полагали, что если они сумеют к осени 1945 года захватить этот рубеж от Данцига до Бреслау, этого будет достаточно, чтобы подчинить Сталина своей воле», — пишет Джонатан Уокер (Jonathan Walker) в своей книге «Третья мировая война Черчилля. Британский план нападения на советскую империю в 1945 году» (Churchill's Third World War: British Plans to Attack the Soviet Empire, 1945). «Но если союзники осенью выйдут на этот рубеж (несмотря на огромное превосходство Советов в живой силе), а Сталин не откажется от своего намерения контролировать Восточную Европу — что тогда? Имеющимися силами западное командование не сможет удержать этот рубеж зимой 1945-1946 года, и войска будут вынуждены либо отступить, либо попробовать продвинуться дальше на территорию Польши и Советского Союза. Продвижение вперед несомненно привело бы к тотальной войне».

Тотальная война против России за несколько месяцев до того, как атомная бомба была сброшена на Японию? Такого исхода никто не хотел. На момент капитуляции Германии у союзников в Европе было почти четыре миллиона военнослужащих, и в большинстве своем это были американцы, которых вскоре предстояло перебросить в район Тихого океана. В распоряжении Красной Армии было почти 11 миллионов военнослужащих, а также примерно 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Конечно, союзники рассчитывали как раз на те преимущества, которые позволили им разгромить нацистскую Германию. У них было огромное превосходство на море, а это означало, что их ВМС могли обеспечить высадку десанта в районе Балтийского моря. По фронтовой авиации Советы превосходили союзников в соотношении два к одному, однако союзники могли рассчитывать на своих хорошо подготовленных летчиков, а также на то обстоятельство, что Советы получали от Соединенных Штатов высокооктановое авиационное топливо. Однако реальное превосходство в воздухе обеспечили бы размещенные в Европе 2 500 союзнических тяжелых бомбардировщиков, в число которых, скорее всего, входили бы и самолеты B-29. Немецкие военно-воздушные силы не смогли их остановить, а у Красной Армии вообще не было опыта борьбы с ними.

Между тем, союзникам нужно было исходить из того, что война станет более масштабной после того, как Советы нападут на Норвегию, Грецию и Турцию (британские стратеги ожидали заключения зловещего союза Советов с Японией). Что касается атомной бомбы, то у Соединенных Штатов летом 1945 году их было всего две, и они уже были предназначены для Японии. В 1946 году у Америки было лишь девять бомб. Несмотря на всю свою мощь, они могли причинить Советскому Союзу лишь незначительную долю того ущерба, который был нанесен ему нацистами а ведь он даже в этих условиях продолжал воевать.

Любители военной истории любят поспорить о том, чем обернулась бы война между западными союзниками и Советами (хотя принято считать, что Советы атаковали бы первыми). Энтузиасты любят сравнивать танки «Шерман» с танками Т-34, или истребители P-51 «Мустанг» с Яками. Все это очень интересно, но совершенно бессмысленно.

Непреложный факт относительно войны, которая втянула бы мир в третью мировую войну, состоит в следующем: операция «Немыслимое» предусматривала, что такие демократические государства как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты развяжут войну против Советского Союза. Ее оправданием послужила бы необходимость отбросить назад советскую империю и лишить ее завоеваний в Германии и в Восточной Европе.

В свою очередь, население Британии и Америки должно было нести тяжкое бремя затяжного конфликта, не имея тех средств, которые заставили бы противника капитулировать. И вместо относительно бескровной войны в воздухе и на море, которой отдавали и продолжают отдавать предпочтение англо-американцы, они были бы втянуты в наземную войну с самой мощной сухопутной державой. И война эта разгорелась бы на обширных и холодных равнинах и в болотах Восточной Европы.

Операция «Немыслимое» была поистине немыслимой.