Эксперт: Дезинформация – часть военной доктрины Москвы 7 24.05.2020, 17:20

2,912

Специалисты Хельсинкской комиссии считают, что Россия попытается повлиять на президентские выборы-2020 в США.

Хельсинкская комиссия США вместе с другими комитетами и комиссиями Конгресса обсуждает подготовку к национальным президентским выборам этого года и возможное влияние на них иностранных государств. Для оценки того, каким может быть это влияние в информационном поле, Комиссия обратилась к экспертам из научных центров в Вашингтоне, передает «Голос Америки».

В ходе виртуального круглого стола, организованного старшим советником Хельсинкской комиссии и бывшим официальным представителем Госдепартамента США Марком Тонером (Mark Toner), аналитики Центра стратегических международных исследований (CSIS) и Вильсоновского центра (Wilson Center) высказались по этой теме, подчеркнув, что предвидеть способы влияния на выборы-2020 и научиться это влияние нивелировать следует уже сегодня.

Марк Тонер, открывая дискуссию, заявил: «Мы видим, что объем действий государственных и негосударственных структур по воздействию на результат предстоящих выборов с помощью атак, содержащих скоординированную и целенаправленную дезинформацию, возрастает и в размерах, и в сложности используемых способов. Задействуется новейшая технология, и тактики, использовавшиеся в 2016-м, и даже в 2018-у году, выглядят на их фоне устаревшими».

Вызов, как полагает старший советник Хельсинкской комиссии США, совершенно реален: «Государственные игроки, в основном со стороны России и Китая, намеренно используют дезинформацию, чтобы подорвать демократический процесс и посеять разногласия в трансатлантическом сообществе. Местные силы и те, кто не представляет государство, используют похожие тактики, чтобы размыть восприятие действительности и развернуть общественное мнение в нужную сторону».

Вице-президент CSIS Хизер Конли (Heather Conley) уверена, что дезинформацию из России по поводу предстоящих выборов в США нужно воспринимать в контексте общей военно-стратегической линии Москвы: «Для России такие действия – часть ее военной доктрины. Это часть стратегии влияния, направленного на разрушение внутренней сплоченности враждебной для нее системы, какой они видят Запад с его демократией. Это не касается только выборов, потому что российские кампании по дезинформации, а в широком смысле – российские кампании по оказанию влияния являются постоянными. За два, за три года до того, как какие-либо выборы происходят, мы видим попытки взлома электронной почты партий и их лидеров».

Хизер Конли считает, что американская политическая среда, находясь в состоянии разобщенности, помогает российской дезинформации достигать своих целей: «Семена будущего влияния на выборы-2020 в США были посеяны еще в 2016-м году, сейчас мы видим плоды действий еще того времени. Россия не создает уязвимости в нашей системе – она использует уже существующие. И во многом она использует нашу разделенность по партийному принципу. Наиболее эффективный способ подрыва системы – создание атмосферы неверия в институты, недоверия к системе и ее лидерам, раздувание межпартийных конфликтов, которые нарастали с 2016 года».

«Важно и то, что дезинформация стала менее российской и более американской – когда мы слышим имена тех, кто сейчас распространяет дезинформацию по российской модели, это имена американцев. Это распространяется в интернет-чатах, в группах на социальных платформах», - констатирует вице-президент CSIS.

Эксперт Вильсоновского центра по вопросам дезинформации Нина Янкович (Nina Jankowicz) указывает, что в бурном информационном мире, находящемся под дополнительным давлением из-за пандемии коронавируса, людям трудно отличить правду от лжи: «Наводняя информационное пространство различными нарративами, которые набирают силу вследствие уже существующих в обществе противоречий и страстей, те, кто это делает, стараются добиться разочарования избирателей. И смешанный поток новостей из достоверных и недостоверных источников делает информационное пространство до такой степени мутным, что люди, в том числе и я, вынуждены «дозировать прием».

«Пандемия показала, насколько в обществе не хватает понимания приемов и инструментов дезинформации, и как много мы должны инвестировать в то, чтобы помочь людям разобраться в цифровой среде с тем, чтобы защитить наши демократии. Грамотность в сфере медиа иногда называют слишком мягким решением, которое неспособно разрешить проблему дезинформации, но это все же является способом - на поколения вперед - развить хорошее понимание этой среды, как это уже делается в странах, находящихся на передовой информационной войны», уверена Нина Янкович.

Эксперт приводит пример Эстонии, которая с 2007 года борется с кампанией дезинформации и создала разъясняющие механизмы, в том числе на русском языке, а также Чехии, где гражданских служащих учат различать и изобличать дезинформацию.

Отвечая на вопрос «как дезинформация по теме пандемии COVID-19, может повлиять на ход президентских выборов в США 2020 года?», Нина Янкович говорит, что некоторые моменты, которые будут использоваться в будущей информационной кампании против выборов в США другими странами, уже ясны:

«Россия, Китай, Иран и Венесуэла пользуются случаем в полной мере, причем не сговариваясь. Я уверена, что они не сидят сейчас на виртуальных встречах, согласовывая свою пропаганду, но при этом выдают довольно одинаковые нарративы о, якобы, на справляющимся с пандемией Западом, и так далее. Если говорить именно о выборах, то я предполагаю, что будет происходить, в первую очередь, нагнетание опасений по поводу того, насколько безопасно идти голосовать, потому что насчет этого у людей действительно есть неясность и неуверенность».

Эксперт Вильсоновского центра разделяет мнение коллеги из CSIS о том, что дезинформация постепенно локализуется, и ее источников, вдохновленных российскими нарративами, но находящихся в самих США, будет больше: «Мы уже сейчас видим множество нашей, местной дезинформации по поводу того, является ли голосование по почте законным. И я предполагаю, что это также станет предметом приложения усилий для тех, кто пытается посеять раздор между нами».