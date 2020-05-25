Вирусолог назвала опасные для больных COVID-19 лекарства 11 25.05.2020, 8:11

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Многие при самолечение принимают препараты, которые могут только навредить.

При заболевании COVID-19 опаснее всего лечиться самостоятельно лекарствами, которые люди привыкли принимать при других простудных заболеваниях. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак.

По ее словам, нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак, напроксен.

«Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу», — пояснила Жолобак.

Врач отметила, что аспирины создают условия для проникновения коронавируса в легкие, что ускоряет появление пневмонии и альвеолярное поражение легких.

В качестве исключения для понижения температуры при COVID-19 можно принимать парацетамол. Но и от него Жолобак посоветовала отказаться, так как действия любых лекарств при коронавирусе до конца не изучено. Поэтому врач посоветовала не принимать также анальгетики.

«Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением», — резюмировала вирусолог.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, действительно эффективное лекарство от COVID-19 может появиться к осени 2020 года. Речь идет о препарате, разрабатываемом американской фармкомпанией Regeneron Pharmaceuticals.