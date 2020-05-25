Ученые обнаружили ген худобы 25.05.2020, 13:01

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Именно ALK играет ключевую роль в поддержании стройности.

Генетическая последовательность ALK (анапластическая лимфомакиназа) оказалась геном худобы, который довольно долго искали ученые. Согласно статье, появившейся в издании Cell, именно ALK играет ключевую роль в поддержании стройности, пишет lenta.ua.

Европейские ученые, группу которых возглавил доктор Йозеф Пеннингер из Института естественных наук, сравнили генетические параметры 47 тысяч стройных людей, и выяснили, что их объединяет особая мутация в гене ALK. До сих пор ученые не в полной мере осознавали, что конкретно делает анапластическая лимфомакиназа в человеческом организме — существующие исследования показывали, что ген может быть разве что фактором развития некоторых типов раковых опухолей.

"Наше исследование показывает, что ген ALK активен в клетках головного мозга, где он отвечает за регуляцию метаболизма. Это, если говорить совсем упрощенно, регулятор расхода энергии", — отметил Майкл Ортофер из Института молекулярной биологии в Вене, один из ведущих авторов проекта.

Ученые деактивировали ген ALK у модельных мышей и наблюдали за тем, как грызуны, употреблявшие такой же объем пищи, как животные из контрольной группы, набирали заметно меньше массы в целом и жира в частности. Авторы работы уверены, что в обозримом будущем будут созданы препараты от ожирения, воздействующие непосредственно на синтез ALK.