Правительство Германии намерено продлить режим социального дистанцирования 25.05.2020, 17:36

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В силе остается также соблюдение масочного режима.

Федеральное правительство Германии планирует как минимум до 5 июля продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса. Об этом говорится в проекте предложений, подготовленных главой ведомства федерального канцлера Хельге Браун, передает «Немецкая волна». Рабочий документ в понедельник, 25 мая, поступил в распоряжение СМИ и информагентств. Ожидается, что он будет представлен в ходе консультаций с канцеляриями отдельных федеральных земель.

Как следует из документа, планируется до 5 июля продлить ограничения "по поддержанию дистанции в 1,5 метра" при контактах между отдельными людьми, а также масочный режим "в определенных общественных местах", включая продуктовые магазины и транспорт.

Кроме того, "на частных собраниях в домашних условиях и в закрытых помещениях", а также "в общественных местах" смогут одновременно присутствовать до 10 человек или же члены двух домохозяйств.

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 25 мая, достигло 178 570 человек. Суточный прирост - 289 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 10 человек - до 8257. Количество выздоровевших превышает 160 300.