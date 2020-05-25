Умерла медработница Минской областной клинической больницы 1 25.05.2020, 20:21

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Коллега умершей допускает, что у нее был коронавирус.

Умерла медработница Минской областной клинической больницы. Точный диагноз Валентины В. неизвестен, но коллега умершей допускает, что у нее был коронавирус.

Читатели Belsat.eu сообщили, что в Минской районной больнице умерла медработница Минской областной больницы. Женщине было 56 лет, она работала в отделении гастроэнтерологии, а во время эпидемии работала в приемном покое изолятора для коронавирусных больных. Говорят, что у нее были хронические заболевания, а на фоне коронавируса случился инсульт.

Работница Минской областной клинической больницы подтвердила Belsat.eu, что женщина умерла:

«Похороны были, кажется, в пятницу. Я допускаю, что у нее был коронавирус. Просто муж Валентины тоже с пневмонией, еще не на ИВЛ, но там тоже тяжелое положение. Скорее всего, заболела на работе, когда поступил инфицированный пациент. Сколько лет ей было, не знаю, но знаю, что она была полная. Возможно, это усугубило ситуацию. Но она столько лет работала. Думаю, если бы не коронавирус, то она бы жила и все было бы хорошо. И со своим весом, и со своими хроническими заболеваниями. Валентина лежала в реанимации на ИВЛ в районной больнице, там она и умерла».

Мы связались с дочерью умершей медработницы, но та пока не готова разговаривать. Главврач отказался комментировать, ссылаясь врачебную тайну. Нельзя забывать, что информацию о смерти человека она не затрагивает.

В отделе кадров Минской областной клинической больницы смерть Валентины подтвердили:

«Был такой случай на прошлой неделе. Она лежала в районной больнице. Это наш работник, да, такое было, но диагноза не знаю».

В больнице всего хватает, за помощь от волонтеров – выговор

Медработница из Минской областной больницы, где лежала Валентина, рассказал, что больница перегружена людьми с коронавирусом:

«В нашей областной больнице закрыты две палаты для больных коронавирусом, но, когда люди поступают, тесты делают очень долго. Могут делать от трех до семи дней. Девушки [фельдшерки, врачи – прим.] контактируют без респираторов, потом только узнают, что человек был болен. Нет такого, что какая-то зона закрыта – поэтому девушки в опасности. Сейчас пытаются наладить систему с приемной комнатой для пациентов с COVID-19 в терапевтическом корпусе. Хирургический корпус оставили якобы условно чистым, хотя в нем и находится реанимация. Условно поделили, где-то у них есть грязная зона. Но это все, я считаю, неэффективно, так как все равно контактируют. После работы они ездят домой, включая общественный транспорт».

Работница больницы говорит, что средств индивидуальной безопасности не хватает:

«Главный врач сказал,что у нас много одноразки [одноразовых средств индивидуальной безопасности – прим.], можем менять ее каждый день, не нуждаемся и так далее. Выдавался один респиратор и одни защитные очки на человека. И этот человек должен был сутки с этим отработать, приехать домой и опять это все надеть. Но не обращаемся за помощью, потому что главный врач сказал, если узнает, что нам что-то принесли волонтеры – будет выговор, потому что в нашей больнице всего хватает».