«Баста!»: Стало известно о еще девяти умерших от коронавируса 26.05.2020, 10:30

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Эпидемия уносит все больше жизней.

Читатели Telegram-канала "Баста!" сообщают о новых смертях зараженных Covid-19. Двое человек умерли в Горках, семеро – в Пинске.

"В Горках умер мужчина от коронавируса в субботу. Две недели назад он похоронил свою жену. Она тоже умерла от Covid-19. Жена была бухгалтером в Горецком РайПО, муж вел детские кружки", - сообщает житель Горок.

За прошедшие сутки в Пинской городской больнице умерли семь человек. Какие диагнозы им ставят – неизвестно. Больница работает в режиме "ковидного" госпиталя", - пишет сотрудник больницы.

Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.

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