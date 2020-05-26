Минские школы стали очагами заражения коронавирусом 26.05.2020, 10:50

Однако занятия продолжаются.

Новые очаги коронавируса обнаружены в учебных заведениях Минска. Заболевшие есть в школе №197 и гимназии №16, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Очаг заражения в школе №197 города Минска. У одного из 9-классников обнаружен Сovid-19, его родители болеют уже некоторое время пневмонией, один из родителей – врач. Сын посещал уроки пока не пришли положительные результаты на коронавирус. Все 9-е классы со вчерашнего дня отправлены на изоляцию", - пишет читатель.

"Гимназия №16 в Минске. Выявлены случаи коронавируса. Шесть учителей отправлены на карантин", - сообщает подписчик.

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