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Минские школы стали очагами заражения коронавирусом

  • 26.05.2020, 10:50
Минские школы стали очагами заражения коронавирусом

Однако занятия продолжаются.

Новые очаги коронавируса обнаружены в учебных заведениях Минска. Заболевшие есть в школе №197 и гимназии №16, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Очаг заражения в школе №197 города Минска. У одного из 9-классников обнаружен Сovid-19, его родители болеют уже некоторое время пневмонией, один из родителей – врач. Сын посещал уроки пока не пришли положительные результаты на коронавирус. Все 9-е классы со вчерашнего дня отправлены на изоляцию", - пишет читатель.

"Гимназия №16 в Минске. Выявлены случаи коронавируса. Шесть учителей отправлены на карантин", - сообщает подписчик.

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