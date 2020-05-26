COVID-19 свирепствует в Орше: заражены больницы и школы 2 26.05.2020, 11:25

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Фото: nn.by

Больные медики ходят на работу, так как не хватает рук для борьбы с эпидемией.

Коронавирус распространяется по Орше. Заражение обнаружено в больнице и в школе №20, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Подтвержденный тест на коронавирус у более, чем десяти врачей из 1-й городской больницы в Орше. Часть из них все равно вынуждена ходить на работу, так как не хватает рук. Часть госпитализирована", - пишет сотрудник больницы.

"В больнице №1 имени Семашко в Орше из двух аппаратов КТ один постоянно в ремонте. Средств защиты для медиков по прежнему не хватает", - пишет читатель.

"13 врачей из Орши с подозрением на коронавирус лежат в стационаре в Барани", - сообщает подписчик канала.

"В школе №20 города Орша у ученицы 5-го класса подтвердили Сovid-19. Учительница и весь класс на изоляции. Школа продолжает работать", - пишет житель Орши.

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